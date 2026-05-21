Quân đội Myanmar tái chiếm thị trấn giáp biên giới Thái Lan

Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 20/5 cho biết quân đội chính phủ đã giành lại Mawtaung, thị trấn biên giới thuộc vùng Tanintharyi ở miền nam, sau hai tuần phản công. Quân đội Myanmar để mất thị trấn này hồi tháng 11/2025, khi các nhóm phiến quân mở đợt tấn công.

"Chiến dịch phản công diễn ra với hơn 200 trận giao tranh lớn nhỏ, khiến một số binh sĩ quân đội tử trận, ít nhất 24 tay súng đối lập thiệt mạng", tờ Global New Light of Myanmar thuộc hệ thống truyền thông nhà nước Myanmar, được xem là kênh phản ánh lập trường chính thức của chính phủ nước này, cho biết.

Cửa khẩu biên giới với Thái Lan ở thị trấn Mawtaung, năm 2017. Ảnh: Global New Light of Myanmar

Việc giành lại Mawtaung sẽ là thắng lợi mới của quân đội Myanmar, nối dài đà tiến gần đây trước các nhóm phiến quân. Hoạt động thương mại, vận tải qua biên giới giữa Thái Lan với Myanmar qua cửa khẩu này có thể sẽ được nối lại. Năm 2023-2024, cửa khẩu Mawtaung ghi nhận lượng hàng hóa trị giá 26,7 triệu USD đi qua.

Myanmar rơi vào bất ổn sau cuộc đảo chính quân sự 5 năm trước. Cuối năm 2023, liên minh các lực lượng nổi dậy từng đẩy quân đội vào thế bất lợi, nhưng đà tiến công sau đó chững lại, tạo điều kiện để quân đội dần giành lại thế chủ động.

Trong những tháng gần đây, quân đội Myanmar đã tuyên bố tái chiếm một tuyến cao tốc trọng yếu ở miền bắc dẫn tới biên giới Trung Quốc và tuyến đường tới cửa khẩu thương mại nhộn nhịp nhất với Thái Lan.

Hai lực lượng đối lập từng giữ vai trò then chốt trong chiến dịch tấn công năm 2023 đã ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội chính phủ do Bắc Kinh làm trung gian.

Quân đội Myanmar hồi tháng 2/2021 áp lệnh giới nghiêm và ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi, thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) để điều hành đất nước.

Hồi đầu tháng 4, cựu thống tướng Min Aung Hlaing được bầu làm Tổng thống Myanmar trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, mở đường để ông tiếp tục cầm quyền dưới danh nghĩa lãnh đạo dân sự.

