Con trai tỷ phú sáng lập Mango bị bắt sau cái chết bí ẩn của cha

Jonathan Andic, đang giữ chức Phó chủ tịch HĐQT của Mango, bị bắt tại Barcelona ngày 19/5, để thẩm vấn trong cuộc điều tra về vụ việc "có thể là án mạng" xảy ra khoảng một năm rưỡi trước.

Cùng ngày, Jonathan ra hầu tòa ở Martorell và được thẩm phán cho tại ngoại với mức tiền bảo lãnh là 1,16 triệu USD, nhưng phải nộp lại hộ chiếu và trình diện tại tòa án hàng tuần theo quy định.

Đại diện của gia đình Andic xác nhận Jonathan đang bị các điều tra viên thẩm vấn nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Jonathan Andic (trái) bị bắt ngày 19/5. Ảnh: Reuters

Isak Andic, tỷ phú 71 tuổi người Tây Ban Nha, tử vong sau khi ngã từ độ cao khoảng 100 m ở dãy núi Montserrat gần Barcelona vào tháng 12/2024 khi đang đi bộ đường dài cùng con trai cả Jonathan.

Theo La Vanguardia, cảnh sát đã khép lại vụ việc vào đầu năm 2025 sau khi không tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội, kết luận là tai nạn. Nhưng các điều tra viên đã mở lại vụ án vào cuối năm ngoái do có những điểm không nhất quán trong lời khai của Jonathan.

Jonathan, nhân chứng duy nhất, đã nói với cảnh sát rằng anh ta đang đi ngay phía trước cha mình trên đường mòn Les Feixades - tuyến đường thường được các gia đình sử dụng và được chính quyền mô tả là "không đặc biệt nguy hiểm".

Jonathan kể, khi nghe thấy tiếng đá rơi, anh quay lại và thấy cha đột ngột ngã xuống vực từ rìa con đường hẹp. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết lời khai của Jonathan có thể không khớp với bằng chứng pháp y.

Thẩm phán đã chính thức thay đổi tư cách của Jonathan từ nhân chứng thành nghi phạm vào cuối tháng 9/2025.

Jonathan phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của cha. Gia đình Andic tin rằng Jonathan vô tội.

Nguồn tin từ cảnh sát khu vực Catalonia xác nhận cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, từ chối cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác, viện dẫn luật bảo mật tư pháp.

Mâu thuẫn giữa hai cha con

Jonathan được cho là vướng vào cuộc tranh chấp kinh doanh gay gắt vào thời điểm cha qua đời.

Jonathan là người duy nhất trong số ba người con có tên trong HĐQT của Mango, giữ chức Phó chủ tịch. Anh này trở thành CEO của Mango vào năm 2012 khi cha nghỉ hưu, nhưng hai người bất hòa sau khi Jonathan thuê một người ngoài làm giám đốc tài chính của công ty.

Trong ba năm tiếp theo, công ty thua lỗ khoảng 116 triệu USD, buộc ông Isak phải quay trở lại công ty với tư cách là Chủ tịch không điều hành. Theo El Pais, ông Isak đã loại bỏ con trai khỏi vị trí CEO vào năm 2020.

Theo Wall Street Journal, một báo cáo từ thẩm phán trong vụ án cho biết ông Izak đang cố gắng thay đổi di chúc để thành lập một quỹ từ thiện vào thời điểm ông qua đời.

Jonathan được cho là đã đề nghị cha cùng đi bộ đường dài.

Cha con tỷ phú Isak Andic. Ảnh: Telegraph

Ông Isak sáng lập thương hiệu Mango vào năm 1984, có khối tài sản ước tính 4,5 tỷ USD khi qua đời, là một trong những người giàu nhất Tây Ban Nha.

Hiện công ty được điều hành bởi Toni Ruiz, cố vấn thân tín của ông Izak, nắm giữ 5% cổ phần. Sau khi cha qua đời, Jonathan và hai em gái được thừa kế 95% cổ phần trong công ty.

Theo El Pais, các nguồn tin cho biết bất chấp những bất đồng trong công việc, hai cha con có mối quan hệ rất thân thiết, Jonathan thường đến nhà cha ăn cơm hầu như mỗi thứ bảy, cùng tập thể dục.

"Không có bằng chứng xác đáng nào chống lại anh ấy, và cũng sẽ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào như vậy", người phát ngôn của gia đình Andic cho biết ngày 19/5.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net