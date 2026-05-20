Vụ mất tích bí ẩn của cậu bé 7 tuổi sau khi đến trường cùng mẹ kế

Khi bố mẹ ly hôn rồi lập gia đình mới, cuộc sống của Kyron Horman đảo lộn. Mẹ Kyron, Desiree Young, cho biết con trai bày tỏ mong muốn được sống với mẹ hơn là với bố và mẹ kế. Cô hối tiếc vì đã không đấu tranh mạnh mẽ hơn để giành quyền nuôi con.

Sáng 4/6/2010, Kyron rất háo hức khi được mẹ kế, Terri Vasquez, đưa đến trường tiểu học Skyline tham dự hội chợ khoa học. Cậu bé lớp 2 đã rất chăm chỉ làm mô hình con ếch cây mắt đỏ.

Terri ở lại với Kyron trong khi cậu bé đi xem các dự án được trưng bày của bạn cùng lớp, chụp một bức ảnh Kyron tự hào đứng trước tác phẩm của mình. Sau khi xem xong các gian trưng bày, Terri nói thấy Kyron đi về phía lớp học của mình nên cũng rời trường vào khoảng 8h45.

Tuy nhiên, đến 10h, giáo viên đã đánh dấu Kyron vắng mặt vì không thấy cậu bé đến lớp.

15h30, bố của Kyron, Kaine, đến bến xe buýt đón con như thường lệ, nhưng lần này không thấy Kyron xuống xe. Gọi điện cho nhà trường, tài xế được thông báo rằng cậu bé đã không đến trường suốt cả ngày. "Lúc đó tôi bắt đầu hoảng loạn", Kaine kể.

Kyron được trình báo mất tích vào 15h45. Cảnh sát nhanh chóng đến trường và nhà cậu bé để tìm kiếm.

Trong bức ảnh đăng trên Facebook của Terri Vasquez, Kyron Horman vui vẻ đứng trước dự án khoa học của mình. Ảnh: Oregonlive

Terri khai với cảnh sát rằng, sau khi rời trường lúc 8h45, cô đã đi mua sắm ở hai cửa hàng tạp hóa cho đến khoảng 10h10. Từ lúc đó đến 11h39, Terri lái xe đưa con gái nhỏ dạo quanh thị trấn, nói là muốn dùng chuyển động của xe nhằm xoa dịu cơn đau tai của đứa trẻ. Terri cho biết sau đó đi tập thể dục tại một phòng gym đến khoảng 12h40. Đến 13h21, cô về đến nhà và đăng ảnh Kyron tại hội chợ khoa học lên Facebook.

Vào ngày Kyron mất tích, hơn 300 người có mặt tại trường tham dự hội chợ khoa học, hầu hết là ông bà, bố mẹ và anh chị em của các học sinh. Trường mở cửa hoàn toàn, không có hệ thống check-in.

Tối đó, 1.300 người tham gia tìm kiếm Kyron, đánh dấu cuộc tìm kiếm lớn nhất lịch sử bang Oregon. 9 ngày sau, vụ mất tích biến thành một cuộc điều tra hình sự.

Nghi ngờ bủa vây người mẹ kế

Mẹ cậu bé tin rằng Terri biết nhiều hơn những gì cô ta nói. Cảnh sát cũng bắt đầu tập trung điều tra Terri.

Từ trước khi Kyron mất tích, Desiree đã nhận thấy những hành vi kỳ lạ từ Terri. Qua những lần tiếp xúc, cô nhận thấy vợ mới của chồng cũ có vấn đề về nói dối bệnh lý. Một lần đến nhà Terri để đón Kyron đang khóc, cô nghi ngờ có điều gì đó không ổn, cậu bé không muốn ở đó.

Trong quá trình điều tra, cả bố mẹ Kyron cùng mẹ kế và cha dượng đều phải kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, dù phương pháp này thường không được chấp nhận tại tòa án. Terri không đạt cả hai lần. Cô ta giải thích rằng kết quả bị ảnh hưởng bởi việc cô ta bị điếc một bên tai và trạng thái tinh thần không tốt do chưa ngủ đủ giấc hoặc đang kiệt quệ về mặt cảm xúc. Terri từ chối làm trắc nghiệm lần thứ ba.

Lời khai của Terri về lịch trình của mình vào ngày Kyron mất tích không khớp với dữ liệu điện thoại di động. Cô ta cũng không thể giải thích được đã đi đâu làm gì trong 90 phút sau khi rời khỏi nơi làm việc vào khoảng 11h30 vào ngày Kyron mất tích.

Nhà chức trách đã cho Desiree xem những email mà Terri gửi cho bạn bè. Trong đó, Terri bày tỏ sự căm ghét tột độ với Kyron qua những lời lẽ khủng khiếp và đổ lỗi cho cậu bé về rất nhiều vấn đề trong hôn nhân với Kaine, coi cậu bé là điều gây tranh cãi lớn giữa họ.

Desiree tin chắc rằng Terri có thể đã làm tổn thương Kyron theo cách tồi tệ nhất.

Terri Vasquez ôm an ủi Desiree Young trong buổi họp báo ngày 11/6/2010, bên cạnh là Kaine Horman. Ảnh: The Oregonian

Cuối tháng 6/2010, trong quá trình tìm kiếm con, Kaine được các điều tra viên thông báo rằng Terri đã đề nghị người làm vườn của họ, Rodolfo Sanchez, giúp giết chồng với giá 10.000 USD. Rodolfo khai rằng Terri tiếp cận anh ta vào tháng 1/2010, 5 tháng trước khi Kyron mất tích. Terri phủ nhận cáo buộc.

Điều tra viên thuyết phục Rodolfo đối chất với Terri trong khi đeo thiết bị ghi âm, nhưng họ không thể thu thập bất kỳ bằng chứng nào và không thể bắt giữ cô ta.

Ngày 28/6/2010, Kaine đệ đơn ly hôn và đệ trình lệnh cấm tiếp xúc chống lại Terri, nêu nguyên nhân rằng cảnh sát đã cung cấp căn cứ hợp lý về việc Terri cố thuê người giết chồng và tin rằng Terri "có liên quan đến sự mất tích" của con trai mình. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Terri được cấp quyền thăm con gái dưới sự giám sát.

Tháng 8/2010, cơ quan thực thi pháp luật thông báo đang tìm kiếm một người được hai nhân chứng nhìn thấy ngồi trong xe tải của Terri bên ngoài trường tiểu học Skyline vào ngày xảy ra vụ mất tích, nhưng không có kết quả.

Bí ẩn chưa có lời giải

Khi cuộc điều tra bị đình trệ, Desiree đệ đơn kiện Terri đòi bồi thường 10 triệu USD vào ngày 1/6/2012, cáo buộc người mẹ kế chịu trách nhiệm về sự mất tích của Kyron và phải tiết lộ tung tích của cậu bé. Mục đích của vụ kiện dân sự là để cung cấp thông tin cho vụ án hình sự.

Dù không muốn, Desiree phải rút đơn kiện vào năm 2013 sau khi được thông báo rằng các điều tra viên sẽ ngừng chia sẻ thông tin với gia đình nếu cô tiếp tục.

Xuất hiện trên chương trình Dr. Phil vào năm 2016, Terri phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến sự biến mất của Kyron, đồng thời tin rằng cậu bé đã bị bắt cóc.

Terri cũng chia sẻ về cuộc sống khó khăn, không tiền và không sự nghiệp sau khi ly hôn. Cô nói phải chuyển đi nơi khác, hy vọng có khởi đầu mới và thoát khỏi sự quấy rối của những người đổ lỗi cho cô về vụ mất tích. Khi liên tục bị hỏi về tung tích của Kyron, câu trả lời của Terri là: "Tôi không biết. Đó sẽ luôn là câu trả lời, bởi vì tôi không biết". Cô nói vẫn tin Kyron còn sống.

Terri chưa bao giờ bị nêu tên là nghi phạm hay người có liên quan trong vụ án của Kyron.

Năm 2025, cảnh sát cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng vụ án này, sắp xếp lại và số hóa hồ sơ để chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật khác. Từ đó đến nay, không có thông tin cập nhật khác được công bố.

Ngay từ đầu, Desiree đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Hai ngày sau khi Kyron mất tích, Desiree bước ra khỏi nhà, nói rằng Chúa đã nói chuyện với cô và Kyron đang ở bên cạnh an ủi cô: "Không sao đâu mẹ. Con ở bên Chúa. Con ổn". Lúc đó Desiree biết con trai mình đã chết.

Tác giả: Tuệ Anh

