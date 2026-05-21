Tìm kiếm thanh niên mất liên lạc bí ẩn gần 1 năm

Ngày 21-5, Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp hỗ trợ tìm kiếm tung tích anh Lê Xuân Tiến (26 tuổi; ngụ thôn 3, xã Krông Năng), người mất liên lạc với gia đình trong thời gian vào TP HCM làm ăn.

Hình ảnh anh Lê Xuân Tiến. Ảnh gia đình cung cấp

Theo thông tin ban đầu, tháng 3-2025, anh Tiến rời địa phương vào TP HCM làm việc. Thời gian đầu, gia đình vẫn giữ liên lạc bình thường với anh Tiến.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 7-2025, người thân nhiều lần gọi điện nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông, không có người nghe máy. Sau đó, số điện thoại của anh Tiến mất tín hiệu hoàn toàn. Từ đó đến nay, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin nào về anh Tiến.

Trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Dũng, mẹ ruột anh Tiến, cho biết gia đình và anh Tiến không xảy ra mâu thuẫn. Trong thời gian làm việc tại TP HCM, anh từng gửi về cho gia đình 3 triệu đồng.

“Con trai mất liên lạc bất thường, tôi lo lắng nên đã trình báo, nhờ công an địa phương hỗ trợ tìm kiếm” - bà Dũng chia sẻ.

Công an xã Krông Năng đề nghị ai biết thông tin hoặc phát hiện anh Lê Xuân Tiến thì liên hệ ngay qua số điện thoại 0262.367.5567 để hỗ trợ đưa anh sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động