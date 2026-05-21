Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Can thiệp càng sớm, phục hồi càng nhanh

Tổn thương dây chằng, đặc biệt là đứt dây chằng chéo, là chấn thương thường gặp ở người vận động cường độ cao như người chơi thể thao, vận động viên... Nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, khớp gối có thể mất vững, làm tăng nguy cơ tổn thương sụn chêm, sụn khớp và ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau.

Trong trường hợp có chỉ định phẫu thuật, người bệnh nên thực hiện sớm. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hiệu quả đã được chứng minh trên những người bệnh được can thiệp sớm sau khi hoàn tất đánh giá chuyên môn. Việc điều trị kịp thời giúp hạn chế tổn thương thứ phát, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi chức năng và người bệnh có thể sớm quay trở lại với thể thao.

Đơn cử là trường hợp của anh Bùi Đức Tr. (xã Đô Lương, Nghệ An) vừa nhập viện do chấn thương khi chơi thể thao. Khi được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước và có chỉ định phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng bằng gân chân ngỗng, anh đã đồng ý can thiệp ngay. Hiện sức khỏe và chức năng vận động của anh đang phục hồi tích cực.

Điều đáng nói là cách đây khoảng 3 năm, anh cũng từng nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh do đứt dây chằng chéo sau khớp gối và được chỉ định phẫu thuật nội soi để tái tạo dây chằng. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Sau hơn 10 tháng kiên trì tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ, anh đã có thể trở lại sân cỏ và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với môn bóng đá.

Anh Bùi Đức Tr. tin tưởng chọn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh cho lần điều trị thứ 2

Tương tự, anh Đậu Việt Ph. (xã Hùng Châu, Nghệ An) cũng là trường hợp được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo ở cả hai chân do chấn thương tại cùng một bệnh viện. Sau quá trình điều trị và tập luyện phục hồi chức năng, anh đã trở lại thi đấu bóng đá với thể lực ổn định và cùng đội bóng giành chức vô địch tại một giải đấu phong trào ở địa phương.

Lựa chọn nơi điều trị có kỹ thuật chuyên sâu, kiểm soát toàn diện

Theo ghi nhận tại Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, mỗi năm Khoa tiếp nhận và điều trị hàng nghìn trường hợp tổn thương dây chằng do chấn thương thể thao, chiếm khoảng 75% tổng số ca phẫu thuật tại đây.

BS.CKII Trần Văn Thuyên – Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, hiệu quả của một ca tái tạo dây chằng không chỉ phụ thuộc vào tay nghề phẫu thuật viên mà còn liên quan đến quá trình kiểm soát toàn diện trước, trong và sau phẫu thuật. Người bệnh được đánh giá kỹ trước khi mổ, đảm bảo vô khuẩn trong khi mổ và theo dõi sát sau khi mổ, đồng thời được hướng dẫn phục hồi chức năng theo phác đồ chuyên biệt, phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, với ưu điểm ít xâm lấn, giảm đau sau mổ và hỗ trợ phục hồi vận động sớm, kỹ thuật nội soi tái tạo dây chằng đang được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm mới có thể đảm bảo độ chính xác và an toàn trong quá trình điều trị. Vì vậy, người bệnh cần phải tìm hiểu kỹ càng khi lựa chọn nơi điều trị.

Người bệnh trở lại thi đấu sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo ở cả hai chân

Tuân thủ liệu trình phục hồi chức năng chuyên biệt

Sau phẫu thuật, phục hồi chức năng là giai đoạn mang tính quyết định đối với hiệu quả điều trị. Người bệnh được hướng dẫn tập luyện sớm với các bài tập được thiết kế theo từng giai đoạn nhằm cải thiện sức mạnh cơ, độ linh hoạt của khớp gối và hạn chế nguy cơ cứng khớp.

Theo các bác sĩ, thời gian quay lại thể thao phụ thuộc vào mức độ tổn thương, thể trạng và khả năng phục hồi của từng người. Thông thường, người bệnh có thể trở lại tập luyện và chơi thể thao sau khoảng 6 - 12 tháng, nếu tuân thủ đầy đủ hướng dẫn điều trị, chương trình phục hồi chức năng và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo đó, các chuyên gia về Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh khuyến cáo, người chơi thể thao khi gặp chấn thương vùng gối tuyệt đối đừng chủ quan, đặc biệt là không nên trì hoãn quá trình điều trị bằng cách tự theo dõi tại nhà hay áp dụng các phương pháp chăm sóc được truyền tai.

Việc thăm khám sớm giúp đánh giá chính xác mức độ tổn thương, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, thúc đẩy tốc độ phục hồi nhanh hơn. Đồng thời, người bệnh nên tuân thủ quy trình tập phục hồi chức năng và lịch tái khám để hạn chế biến chứng, sớm quay lại với các môn thể thao yêu thích.

Tác giả: Thọ Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn