Những thực phẩm nên hạn chế để giảm nguy cơ ung thư gan

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, đào thải độc tố và hỗ trợ miễn dịch. Tuy nhiên, ung thư gan thường tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn do triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan. Người dân nên hạn chế các thói quen ăn uống không lành mạnh để giảm nguy cơ mắc ung thư gan.

Chế độ ăn uống khoa học giúp giảm gánh nặng cho gan. Ảnh minh họa

Trong đó, mọi người cần hạn chế tinh bột tinh chế, đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ và rượu bia do đây là những yếu tố dễ làm tăng tích tụ mỡ trong gan, gây tổn thương tế bào gan nếu kéo dài.

Thay vào đó, bác sĩ khuyến khích bổ sung các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, lúa mạch để tăng chất xơ, hỗ trợ ổn định đường huyết và kiểm soát cân nặng.

Đồng thời, nên tăng cường rau họ cải như bông cải xanh, cải bẹ xanh, súp lơ trong khẩu phần ăn. Nhóm thực phẩm này chứa nhiều hợp chất tự nhiên có lợi, hỗ trợ gan tăng khả năng giải độc. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, anh đào cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan trước tác động của các gốc tự do.

Theo các chuyên gia, trà xanh cũng là thức uống có lợi nếu sử dụng hợp lý. Catechin trong trà xanh có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và cải thiện chuyển hóa chất béo tại gan. Tuy nhiên, mọi người nên uống trà xanh vào buổi sáng hoặc sau ăn khoảng 1-2 giờ, tránh uống quá gần giờ ngủ nếu nhạy cảm với caffeine.

Ngoài ra, việc bổ sung chất béo tốt Omega-3 từ cá béo, hạt lanh hay quả óc chó cũng giúp hỗ trợ chức năng gan và giảm rối loạn mỡ máu. Ngược lại, các loại đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ nên được hạn chế để tránh tạo thêm gánh nặng cho gan.

Bác sĩ lưu ý không có loại thực phẩm nào có thể “chống ung thư” tuyệt đối. Việc phòng ngừa ung thư gan cần kết hợp tiêm phòng viêm gan B, duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.

Tác giả: Mạnh Hưng

Nguồn tin: daibieunhandan.vn