Cuộc chiến sinh tồn nghiệt ngã tại V.League 2025/26

PVF-CAND (áo xanh) đang đứng cuối bảng xếp hạng

Khi tiếng còi mãn cuộc trên sân Hàng Đẫy vang lên ở vòng 23, CAHN chính thức trở thành nhà vô địch sớm trước ba vòng đấu. Thế nhưng, sự hạ màn sớm của cuộc đua vương quyền không hề khiến giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam giảm đi sức hút. Ngược lại, mọi ánh nhìn, mọi cung bậc cảm xúc của người hâm mộ lúc này đều đổ dồn về nửa dưới bảng xếp hạng – nơi đang diễn ra một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, nghẹt thở và nghiệt ngã mang tên: Cuộc đua trụ hạng V.League.

Tính đến sau vòng đấu thứ 23, tâm điểm của vòng xoáy nguy hiểm đang gọi tên Đà Nẵng và PVF-CAND. Điều kịch tính là cả hai đội bóng đều đang có cùng 17 điểm và chỉ tạm thời phân định thứ hạng bằng chỉ số phụ. Với Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn vừa tạm thời thoát khỏi vị trí đáy bảng nhờ một trận hòa quý giá ở vòng 23, qua đó xếp trên đối thủ PVF-CAND nhờ hơn hiệu số đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, lợi thế này vô cùng mong manh. Lịch sử và truyền thống của một cựu vương V.League đang bị thử thách dữ dội. Họ có bản lĩnh, có điểm tựa sân Chi Lăng nhưng lối chơi thiếu đột biến và hàng thủ sa sút đang là bài toán đau đầu cho ban huấn luyện trong chặng đường về đích.

“Tân binh bất đắc dĩ” PVF-CAND (do Quảng Nam bỏ cuộc đầu mùa) đang phải nếm trải sự khốc liệt thực sự của sân chơi V.League. Thất bại đậm đà 0-4 trên sân nhà trước Hà Nội FC trong một trận thủy chiến ở vòng 23 như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mục tiêu trụ hạng của đội bóng này. Điểm yếu kinh nghiệm và một hàng thủ để thủng lưới tới 36 bàn đang kéo PVF-CAND sát hơn bao giờ hết với tấm vé trở lại với giải hạng Nhất.

HAGL đối diện với nguy cơ rớt hạng

Nhìn vào bảng xếp hạng của V.League 2025/26 ở nhóm cuối thì có thể đánh giá ranh giới giữa "an toàn" và "tử địa" là khá mong manh khi cách biệt giữa các đội đứng trên với 2 đối thủ đang đối diện với nguy cơ rớt hạng cao nhất thấp hơn điểm số của ba trận thắng ở chặng nước rút. Thực tế, những CLB từ vị trí thứ 10 đến 12 gồm HAGL (22 điểm), Thanh Hóa (21 điểm) và Becamex TP.HCM (21 điểm) đều chưa thể kê cao gối ngủ.

Điều đó cũng đồng nghĩa chỉ cần sảy chân một vòng đấu, những cái tên xếp trên hoàn toàn có thể bị kéo tuột xuống vũng bùn. Becamex TP.HCM là ví dụ điển hình cho sự khủng hoảng đúng giai đoạn nước rút. Trận thua tơi tả 2-4 trước Hải Phòng ở vòng 23 đã bộc lộ một hàng phòng ngự mất phương hướng và một lối chơi rệu rã. Nếu không kịp xốc lại tinh thần, “Chelsea Việt Nam” một thời hoàn toàn có thể bị 2 đội phía dưới rút ngắn cách biệt. Tương tự, phong độ kém cỏi trong thời gian vừa qua đang đặt HAGL vào thách thức lớn.

Có thể thấy, 3 vòng đấu cuối cùng sẽ có ý nghĩa quyết định đến số phận của các đội bóng trong cuộc đua chống xuống hạng. Đà Nẵng, PVF-CAND đối diện với nguy cơ cao nhất. Tuy nhiên, nếu những HAGL, Becamex TP.HCM chủ quan, không nỗ lực hết mình, và tin vào sự an toàn ở khoảng cách mong manh hiện có thì không loại trừ sẽ có một cuộc “đổi ngôi” ở nhóm đèn đỏ.

Tác giả: Nguyễn Dương Toàn

Nguồn tin: bongdaplus.vn