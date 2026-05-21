Không phải vịnh Lan Hạ, đây mới là điểm đến Việt được báo ngoại gọi tên trong top 7 kỳ quan Đông Nam Á

Điểm đến nằm cạnh Hạ Long nhưng ít người để ý hơn

Điểm đến thường được nhắc tới khi du khách tìm một vịnh biển đẹp, ít ồn ào hơn Hạ Long là vịnh Lan Hạ. Nằm ở phía nam vịnh Hạ Long, nơi đây từ lâu đã hấp dẫn du khách nhờ hệ thống đảo đá vôi, mặt nước xanh và không gian nghỉ dưỡng tương đối yên bình.

Thế nhưng, trong danh sách "7 kỳ quan Đông Nam Á 2026" do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố, cái tên được gọi lên lại là một điểm đến khác của Việt Nam: vịnh Bái Tử Long.

Vịnh Bái Tử Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía Đông Bắc vịnh Hạ Long. Nếu Hạ Long là biểu tượng du lịch đã quá quen thuộc trên bản đồ thế giới, Bái Tử Long lại giống như một khoảng lặng nằm ngay bên cạnh: có núi đá vôi, hang động, vịnh kín, làng chài và mặt nước xanh, nhưng không khí được nhận xét là chậm rãi, thưa vắng hơn.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, vịnh Bái Tử Long được Condé Nast Traveler xếp thứ 3 trong danh sách "7 kỳ quan Đông Nam Á 2026". Tạp chí này mô tả điểm đến của Việt Nam là lựa chọn thanh bình hơn cho những ai muốn chiêm ngưỡng cảnh quan biển đảo đá vôi nhưng không muốn hòa vào dòng khách quá đông ở các tuyến du lịch quen thuộc.

Điểm khiến Bái Tử Long trở nên đặc biệt là nơi đây không được giới thiệu như một điểm đến dành cho những chuyến đi vội. Thay vì các du thuyền quy mô lớn, báo ngoại gợi ý du khách chọn những hành trình nhỏ, du thuyền boutique hoặc tour cao cấp. Các trải nghiệm nổi bật gồm chèo kayak, bơi trong làn nước xanh ngọc, tham gia tour sinh thái tại Vườn quốc gia Bái Tử Long và khám phá đời sống của cộng đồng làng chài địa phương.

Với nhóm du khách đã từng đến Hạ Long hoặc Lan Hạ, Bái Tử Long có thể mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen vì vẫn là cảnh quan biển đảo đặc trưng của Quảng Ninh, với những khối núi đá vôi trồi lên giữa mặt nước. Lạ vì điểm đến này đem lại cảm giác riêng tư hơn, ít xô bồ hơn và phù hợp với những người muốn tìm một hành trình chậm.

Không chỉ là "bản sao yên tĩnh" của Hạ Long

Dù thường được đặt cạnh Hạ Long, Bái Tử Long không đơn thuần là một "phiên bản ít đông hơn" của vịnh nổi tiếng này. Điểm đến này có giá trị riêng ở cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái và nhịp sống ven biển còn giữ được nhiều nét nguyên sơ.

Bên cạnh những đảo đá vôi và vùng nước xanh, Bái Tử Long còn gắn với Vườn quốc gia Bái Tử Long, nơi từng được công nhận là Công viên Di sản ASEAN. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, khu vực này có tổng diện tích 15.783 ha, gồm 9.658 ha mặt biển và 6.125 ha đảo nổi, ghi nhận 1.909 loài động, thực vật; trong đó có nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Đây là yếu tố giúp Bái Tử Long không chỉ là điểm đến để ngắm cảnh, mà còn phù hợp với xu hướng du lịch thiên nhiên, du lịch sinh thái và trải nghiệm bền vững. Du khách đến đây có thể không chỉ chụp ảnh với cảnh biển, mà còn tìm hiểu thêm về hệ sinh thái rừng – biển, các cộng đồng dân cư ven vịnh và đời sống gắn bó với biển đảo.

Chính sự kết hợp giữa cảnh quan đẹp, không gian yên tĩnh và giá trị sinh thái đã khiến Bái Tử Long được nhắc đến như một điểm đến khác biệt trong khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh nhiều điểm du lịch nổi tiếng ngày càng đông đúc, một vùng vịnh còn giữ được vẻ trầm lắng như Bái Tử Long trở thành gợi ý đáng chú ý.

Quảng Ninh mở thêm hành trình để đánh thức điểm đến này

Trong một thời gian dài, Bái Tử Long thường được xem là vùng vịnh ít được khai thác hơn so với Hạ Long. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi. Theo báo Nhân Dân, tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch đưa vào khai thác 10 hành trình tham quan trên vịnh Bái Tử Long và 3 tuyến kết nối vịnh Hạ Long – vịnh Bái Tử Long, nhằm mở rộng không gian du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách.

Các hành trình mới hướng tới những điểm như Vườn quốc gia Bái Tử Long, các khu sinh thái, rừng trâm, cây di sản, đảo Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Ngọc Vừng. Đây đều là những điểm đến gợi nhiều tò mò với du khách muốn khám phá Quảng Ninh ngoài các tuyến tham quan đã quá quen thuộc.

Một số hành trình trên vịnh còn kết hợp các trải nghiệm như bơi biển, chèo kayak, tham quan khu nuôi cấy ngọc trai, trồng rong biển hoặc tìm hiểu đời sống ngư dân. Cách làm này giúp Bái Tử Long không chỉ là nơi du khách ghé qua trong vài giờ, mà có thể trở thành một điểm đến để ở lại, trải nghiệm và cảm nhận nhịp sống địa phương.

So với Lan Hạ, Bái Tử Long có thể chưa phải cái tên xuất hiện dày đặc trong các lịch trình phổ biến. Nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút riêng. Với những người đã quen với hình ảnh các vịnh biển đông tàu, đông khách, điểm đến này đem lại một gợi ý khác: vẫn là cảnh sắc kỳ vĩ của miền di sản Quảng Ninh, nhưng dịu hơn, chậm hơn và có phần riêng tư hơn.

Việc được Condé Nast Traveler gọi tên trong danh sách "7 kỳ quan Đông Nam Á 2026" có thể là cú hích giúp Bái Tử Long bước ra khỏi cái bóng của Hạ Long. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của điểm đến này có lẽ vẫn nằm ở điều giản dị: giữa những tọa độ ngày càng đông đúc, Việt Nam vẫn còn một vùng vịnh đủ đẹp để khiến báo ngoại chú ý, nhưng vẫn đủ lặng để du khách có cảm giác như vừa tìm thấy một khoảng trời riêng.

Theo Condé Nast Traveler, Báo Nhân Dân, Báo Chính Phủ

Tác giả: Nguyệt Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn