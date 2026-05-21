Mùa hè không nóng tại đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden

Hệ sinh thái cây xanh quy mô lớn tạo “lá phổi” điều hòa khí hậu

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, cây xanh là giải pháp tự nhiên hiệu quả nhất để giảm nhiệt độ môi trường. Những khu vực có mật độ cây xanh cao có thể giảm từ 2-5 độ C so với các khu vực bê tông hóa dày đặc nhờ khả năng che bóng, hấp thụ bức xạ nhiệt và tăng độ ẩm không khí.

Eurowindow Sport Garden được bao phủ bởi 7 công viên, vườn hoa, mang đến không khí trong lành, thoáng mát cho cư dân

Với định hướng phát triển khu đô thị xanh, siêu cao cấp, Eurowindow Sport Garden dành diện tích lớn cho hệ thống cảnh quan gồm 7 công viên, vườn hoa cùng các thảm thực vật đa tầng được bố trí xuyên suốt dự án. Hệ thống cây xanh được lựa chọn đa dạng với nhiều cây thân gỗ lớn, tán rộng, tạo các khoảng bóng mát tự nhiên cho đường dạo bộ, khu vui chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đáng chú ý, mật độ cây xanh toàn khu đạt khoảng 8m²/người, cao hơn đáng kể so với mức tiêu chuẩn khoảng 6m²/người của nhiều khu đô thị thông thường, góp phần giảm nhiệt bề mặt, cải thiện chất lượng không khí và tạo cảm giác dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Tổ hợp bể bơi đa dạng mang đến không gian giải nhiệt giữa lòng đô thị

Tại Eurowindow Sport Garden, hệ thống 3 bể bơi gồm bể bơi bốn mùa trong nhà, bể bơi người lớn và bể bơi trẻ em được quy hoạch đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe và giải nhiệt trong mùa hè.

Không gian bể bơi được bố trí hài hòa giữa cảnh quan cây xanh, tạo nên những khoảng nghỉ dưỡng ngay trong nội khu. Thay vì phải di chuyển xa đến các khu du lịch hay resort vào cuối tuần, cư dân có thể tận hưởng những phút giây thư giãn cùng gia đình ngay tại nơi ở.

Hệ thống bể bơi bốn mùa trong nhà, bể bơi người lớn, bể bơi trẻ nằm tại công viên thể thao

Đối với trẻ em, khu bể bơi riêng biệt tạo điều kiện để phát triển thể chất thông qua các hoạt động vận động dưới nước. Trong khi đó, người lớn có thêm lựa chọn luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe giữa môi trường trong lành và thoáng đãng.

Vật liệu tiết kiệm năng lượng, vận hành theo hướng bền vững

Eurowindow Sport Garden ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong quá trình phát triển dự án.

Điểm nhấn nổi bật là hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn và kính cản nhiệt Low-E cao cấp. Loại kính này có khả năng cản tới 96% tia UV, hạn chế đáng kể lượng nhiệt truyền vào bên trong công trình nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên.

Nhờ đó, không gian sống luôn sáng thoáng, giảm phụ thuộc vào thiết bị chiếu sáng ban ngày và hạn chế nhu cầu sử dụng điều hòa liên tục. Đây cũng là giải pháp góp phần tiết kiệm điện năng, giảm chi phí vận hành cho cư dân trong dài hạn.

Ngoài hiệu quả chống nóng, hệ cửa kính còn giúp giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, nâng cao chất lượng nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Không gian sống thoáng mát tại Eurowindow Sport Garden còn được tạo nên từ hệ thống công nghệ xanh được tích hợp ngay trong quá trình vận hành khu đô thị. Dự án ứng dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đèn facade, đèn sân vườn tại các căn biệt thự, liền kề, shophouse cũng như nhiều khu vực công cộng trong công viên, vườn hoa. Hệ thống điều hòa tại sảnh và các hành lang chung cư cũng được vận hành bằng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện, giảm phát thải ra môi trường.

Song song với đó, công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đạt chuẩn A cho phép nguồn nước sau xử lý được tái sử dụng để tưới cây, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước và duy trì hệ thống cảnh quan xanh quanh năm.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống thu gom rác thải thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời. Các thùng rác được thiết kế tự động đóng mở, cảnh báo đầy về trung tâm quản lý, hạn chế phát tán mùi, ngăn côn trùng và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm không khí trong khu dân cư.

Theo ông Lê Văn Thăng - Phó tổng giám đốc Eurowindow Holding - đơn vị phát triển dự án cho biết: “Định hướng của dự án là xây dựng một khu đô thị không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn vận hành theo mô hình thân thiện môi trường, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong tương lai”.

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden kiến tạo không gian sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc

Sau khi tìm hiểu nhiều dự án tại (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Văn Hùng, một khách hàng đã lựa chọn sản phẩm tại Eurowindow Sport Garden cho biết yếu tố khiến gia đình quyết định xuống tiền là định hướng phát triển đô thị xanh bài bản và khác biệt: “Gia đình tôi có người già và trẻ nhỏ nên rất quan tâm đến môi trường sống. Điều tôi ấn tượng là mật độ cây xanh lớn, nhiều công viên và hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe. Những giải pháp như kính Low-E, năng lượng mặt trời hay xử lý nước thải tái sử dụng cho thấy chủ đầu tư chú trọng đến giá trị sống lâu dài chứ không đơn thuần là xây dựng nhà ở”, anh Hùng chia sẻ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng xuất hiện thường xuyên, Eurowindow Sport Garden đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo một không gian sống chất lượng cao, nơi cư dân có thể tận hưởng mùa hè dễ chịu giữa trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn