Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trên đất Bạn Lào

Tham dự lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4.

Đại biểu Ban công tác đặc biệt các tỉnh Xay Sổm Bun, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, các địa phương cùng lực lượng vũ trang tỉnh nhà; đông đảo nhân dân xã Nghi Lộc, xã Đông Lộc.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trên đất Bạn Lào diễn ra trọng thể

Với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun, nước CHDCND Lào tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.897 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước Bạn Lào. Trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Việc làm này đã góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình và thân nhân các liệt sĩ.

Mùa khô năm 2025-2026, Đội quy tập - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ nhưng cả 80 hài cốt đều chưa xác định được danh tính.

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ những bông hoa tươi thắm, nén hương thơm để thể hiện lòng biết ơn vô hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh – Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đọc điếu văn tại buổi lễ

Dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh – Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và Nhân dân các dân tộc Lào anh em nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun nói riêng đã chăm sóc, đùm bọc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam như những đứa con ruột thịt của mình. Khi các anh, các chị ngã xuống lại được nhân dân các dân tộc Lào chăm sóc phần mộ, hương khói, thờ cúng và tổ chức thăm viếng. Cùng với tình cảm đặc biệt đó, hơn 40 năm qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đùm bọc, giúp đỡ Đội Quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam về nước bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập tỉnh Nghệ An với truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy tinh thần "Dũng cảm, vượt khó; bạn mến, dân tin; trọn tình đồng đội" đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt các anh hùng Liệt sĩ về nước bảo đảm an toàn.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lực lượng vũ trang và đồng bào tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và quê hương Xô viết anh hùng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; noi gương tinh thần chiến đấu anh dũng, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đồng chí Sỉ Viêng Xay O La Bun - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân Dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ chí tình, chí nghĩa cho cách mạng Lào trong thời gian qua

Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh và Ban công tác đặc biệt các tỉnh Xay Sổm Bun, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn di hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và người dân thực hiện nghi thức rải hoa, lấp cát, an táng các hài cốt liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ

Mùa khô năm 2025 - 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun đưa trở về đất mẹ thân yêu

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tặng quà cho Đội Quy tập, Phòng Văn hoá xã hội xã Đông Lộc

Phó Chính uỷ Quân khu 4 Lê Văn Trung tặng quà cho Đội Quy tập, Phòng Văn hoá xã hội xã Đông Lộc

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận tặng quà cho Đội Quy tập, Phòng Văn hoá xã hội xã Đông Lộc

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn