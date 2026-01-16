Rửa mặt bằng nước lạnh có giúp da đẹp hơn?

Tác động của nước lạnh đối với làn da

Nước lạnh có thể mang lại một số tác động tích cực cho da nếu được sử dụng đúng cách. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, rửa mặt bằng nước quá nóng dễ làm mất lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da phản ứng bằng cách tiết nhiều dầu hơn, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành mụn. Trong trường hợp này, nước lạnh có thể giúp điều hòa lượng dầu tiết ra trên da.

Bên cạnh đó, nước lạnh còn phù hợp với một số tình trạng da nhạy cảm, đặc biệt là chứng đỏ mặt (rosacea). Nhiệt độ cao khiến mạch máu giãn nở mạnh, làm da đỏ hơn, trong khi nước lạnh giúp hạn chế tình trạng này.

Nước lạnh có thể mang lại một số tác động tích cực cho da nếu được sử dụng đúng cách

Lợi ích khi rửa mặt bằng nước lạnh

Rửa mặt bằng nước lạnh đặc biệt có lợi với những người có làn da khô hoặc da dễ nổi mụn. Với da khô, nước nóng có thể khiến da mất thêm độ ẩm tự nhiên, làm tình trạng bong tróc trở nên nghiêm trọng hơn. Nước lạnh giúp hạn chế hiện tượng này, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho da.

Một ưu điểm khác của nước lạnh là giúp lỗ chân lông trông se khít hơn, mang lại bề mặt da mịn màng. Nước lạnh còn kích thích lưu thông máu tại vùng da tiếp xúc, từ đó hỗ trợ bảo vệ da trước các gốc tự do và giúp da trông tươi sáng, hồng hào hơn.

Ngoài tác dụng với làn da, việc tiếp xúc với nước lạnh còn được cho là mang lại một số lợi ích chung cho sức khỏe như cải thiện tuần hoàn máu, tăng endorphin và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, nhất là khi tắm hoặc ngâm mình trong nước có nhiệt độ thấp.

Những hạn chế cần lưu ý

Dù có nhiều lợi ích, rửa mặt bằng nước lạnh không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu. Nước lạnh làm se lỗ chân lông, khiến bụi bẩn, vi khuẩn và bã nhờn dễ bị giữ lại bên trong, khó làm sạch hoàn toàn. Ngoài ra, dầu thừa không dễ hòa tan trong nước lạnh, nên hiệu quả làm sạch da có thể không cao như mong muốn.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm chăm sóc da hiện nay được thiết kế để hoạt động hiệu quả hơn khi sử dụng với nước ấm. Vì vậy, các chuyên gia thường khuyến nghị nên rửa mặt bằng nước ấm trước để loại bỏ lớp trang điểm và cặn bẩn tích tụ trong ngày, sau đó tráng lại bằng nước lạnh nhằm giúp lỗ chân lông se khít và tăng cường lưu thông máu.

Có nên rửa mặt bằng nước đá lạnh?

Rửa mặt hoặc chườm da bằng nước đá lạnh có thể mang lại những lợi ích tương tự nước lạnh thông thường, đồng thời hỗ trợ làm giảm bọng mắt, cải thiện quầng thâm và giúp da trông săn chắc hơn. Trong một số trường hợp, chườm đá kết hợp với các dưỡng chất như vitamin C, E hoặc K có thể giúp làm dịu và phục hồi làn da bị cháy nắng.

Tuy nhiên, việc sử dụng đá lạnh cần hết sức thận trọng. Không nên chà xát trực tiếp hoặc để đá tiếp xúc quá lâu trên da, vì có thể gây bỏng lạnh, kích ứng hoặc đỏ ngứa.

Lời khuyên để giữ làn da sạch và khỏe

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Việc rửa mặt quá nhiều có thể làm da khô và dễ kích ứng. Buổi sáng, rửa mặt giúp loại bỏ vi khuẩn tích tụ qua đêm và giảm bọng mắt; buổi tối, việc làm sạch da giúp loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn sau một ngày dài.

Khi rửa mặt, cần thao tác nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay, lau khô bằng khăn mềm. Sau khi vận động, nên làm sạch mồ hôi sớm để tránh bít tắc lỗ chân lông. Bên cạnh đó, duy trì thói quen uống đủ nước, khoảng 2 lít mỗi ngày, cũng góp phần giữ cho làn da khỏe mạnh.

Việc lựa chọn sữa rửa mặt và sản phẩm chăm sóc da phù hợp với từng loại da là yếu tố quan trọng. Các hoạt chất như axit salicylic, axit glycolic, axit lactic hay vitamin C nên được sử dụng có chọn lọc, tùy theo tình trạng da cụ thể.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV