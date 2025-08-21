Rửa mặt bằng khăn có hại da không?

Khi rửa mặt bằng khăn, tuyệt đối không nên chà xát quá mạnh. (Ảnh: ITN)

Chúng ta không nên xem nhẹ việc rửa mặt bởi nhiều cuộc khảo sát cho thấy 80% mọi người trên thế giới không rửa mặt đúng cách.

Tranh cãi về dùng khăn hay không dùng khăn khi rửa mặt

Thực tế, phương pháp rửa mặt khác nhau có sự khác biệt lớn giữa phương Đông và phương Tây. Thống kê cho thấy, người phương Đông thường có thói quen làm ướt khăn bằng nước để rửa mặt, trong khi người phương Tây lại thích trực tiếp rửa mặt bằng tay, sau đó mới dùng một chiếc khăn để lau khô.

Cuộc thảo luận về việc rửa mặt nên dùng tay hay dùng khăn đã từng gây ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người đã nhân cơ hội này để thổi phồng những quan điểm sai trái. Tuy nhiên, không thể thừa nhận, trong hầu hết cảm nhận của chúng ta, dường như việc dùng khăn để lau mặt sạch hơn một chút.

Bởi vì so với đôi tay, lực ma sát của khăn ướt mạnh hơn và diện tích phủ sóng cũng lớn hơn, dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết trên mặt. Nhưng liệu điều này liệu có thực sự hiệu quả?

Tác hại của thói quen dùng khăn rửa mặt sai cách

Ngoài màu sắc và cảm giác, khả năng thấm hút nước, khả năng thở, độ mềm mại và độ co dãn đều là những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng khăn. (Ảnh: ITN)

Gần đây, một tài khoản có lượng người theo dõi đông đảo đã phân tích thói quen rửa mặt khác nhau giữa phương Đông và phương Tây.

Theo đó, tác giả đã phủ nhận quan điểm rằng việc rửa mặt bằng khăn mặt sẽ làm cho mặt sạch hơn. Có hai lý do:

Thứ nhất, các chuyên gia phát hiện những sản phẩm rửa mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích trong những năm gần đây có thể gây ra viêm da dị ứng.

Bác sĩ cũng nói rằng làn da của chúng ta hiện nay không phải là do không được làm sạch đủ, mà là làm sạch quá mức. Điều này cũng giống như lý thuyết về các sản phẩm rửa mặt, việc dùng khăn ướt chà mặt sẽ làm cho da mặt trở nên quá sạch, kích thích tiết dầu.

Như vậy, khuôn mặt của chúng ta trở thành môi trường sinh sản cho dầu nhờn và mụn trứng cá.

Dĩ nhiên, vai trò bảo vệ của bã nhờn là rất quan trọng. Nó không chỉ dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa sự bay hơi của nước, mà còn tạo ra một lớp màng acid yếu, ngăn chặn vi khuẩn có hại xâm nhập.

Nhưng, dầu trên da không thể để sản sinh một cách bừa bãi, nếu nó tiết ra quá mức, sẽ gây tắc nghẽn nang lông, tạo ra môi trường yếm khí cục bộ, khiến hàng triệu vi khuẩn sinh sôi nảy nở, gây viêm, và trở thành những cái mụn khó chịu – mụn bọc, mụn đầu trắng và mụn đầu đen.

Cho nên, khi rửa mặt bằng khăn, tuyệt đối không nên chà xát quá mạnh. Nếu không, không những không làm sạch, mà còn gây tác dụng ngược. Cách tốt nhất là nên vỗ nước trên mặt, rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch lượng nước còn lại.

Một lý do lớn khác để không khuyến khích việc dùng khăn khi rửa mặt là: hầu hết mọi người thường có thói quen đặt khăn ở những nơi ẩm ướt và kín đáo, do đó khăn sẽ tích tụ một lượng lớn vi khuẩn.

Sau khi sử dụng lâu dài, chất nhờn, mồ hôi và da chết bám trên khăn sẽ tạo thành thiên đường của vi khuẩn và vi sinh vật.

Khi làn da vừa được rửa bằng nước nóng, lỗ chân lông thường ở trong trạng thái mở, lúc này sức đề kháng của da là yếu nhất, thậm chí các hạt bụi trong không khí cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào da, chưa kể đến những vi khuẩn ẩn náu trong các cạnh của sợi khăn.

Khăn ẩm đã được ngâm nước có khả năng sinh sản vi khuẩn cao hơn rất nhiều so với khăn khô dùng để lau mặt, nếu không may bị xâm nhập bởi các loại virus nguy hiểm như nấm Candida albicans hay vi khuẩn E. coli, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Cách chọn khăn mặt

Đối với những ai có thói quen dùng khăn rửa mặt, giới chuyên gia khuyến nghị, ngoài màu sắc và cảm giác, khả năng thấm hút nước, khả năng thở, độ mềm mại và độ co dãn đều là những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng khăn.

Sự khác biệt trong phương pháp rửa mặt giữa phương Đông và phương Tây thực ra đã hình từ rất lâu. Đáng tiếc rằng chúng ta vẫn có nhiều “điểm mù” về kiến thức chăm sóc da mặt, bất kể rửa mặt bằng tay hay bằng khăn, đều phải dựa vào thói quen cá nhân của bạn.

Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải học thêm kiến thức chăm sóc da một cách khoa học và áp dụng vào thực tế, để có thể rửa mặt nhanh chóng và an toàn.

Tác giả: Thủy Kiều

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn