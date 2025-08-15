Hòa Minzy bất ngờ thông báo đã ủng hộ nhân dân Cuba, số tiền gây choáng

Hòa Minzy từ lâu đã được biết đến là một trong những nghệ sĩ Việt giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Một ngày sau khi chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" được phát động, sáng 14/8, ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ thông báo đã ủng hộ nhân dân Cuba số tiền 50 triệu đồng.

"Làm theo lời kêu gọi của Chính phủ nước ta, Hòa Minzy xin được ủng hộ người dân Cuba và cầu chúc cho đất nước Cuba luôn bình an, đủ đầy cơm ăn áo mặc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp cá nhân, cô còn kêu gọi người hâm mộ và cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ, lan tỏa tinh thần nhân ái đến với nhân dân Cuba.

Hành động của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và khen ngợi từ cư dân mạng. Nhiều khán giả để lại bình luận xúc động: "Giàu lòng tốt đẹp, giàu nghĩa cử đẹp", "Hòa Minzy 10 điểm không có nhưng", "Em Hòa quá tuyệt vời".

Hòa Minzy công bố hình ảnh giao dịch chuyển khoản ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, một số người đã hưởng ứng lời kêu gọi của cô, trực tiếp quyên góp hỗ trợ người dân Cuba.

Tiếp nối tấm gương của Hòa Minzy, nam nhạc sĩ Tăng Duy Tân cũng góp phần ủng hộ. Anh khéo léo che số tiền mình đóng góp, chỉ để lại dòng chia sẻ ngắn gọn: "Tôi yêu Cuba".

Tinh thần thiện nguyện trong giới nghệ sĩ Việt ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều nghệ sĩ không chỉ đóng góp vật chất mà còn dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi cộng đồng cùng chung tay.

Hoạt động thiện nguyện của nghệ sĩ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi họ có khả năng kết nối và truyền cảm hứng đến đông đảo người hâm mộ. Từ những đóng góp cho đồng bào vùng thiên tai, hỗ trợ trẻ em nghèo, cho đến các chương trình giúp đỡ cộng đồng quốc tế, các nghệ sĩ Việt đã và đang chứng minh rằng nghệ thuật và lòng nhân ái có thể song hành.

Việc Hòa Minzy ủng hộ nhân dân Cuba không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn góp phần nhắc nhở mỗi người về giá trị của sự sẻ chia trong cuộc sống.

Hành động lần này của Hòa Minzy thêm một lần nữa khẳng định hình ảnh một nữ ca sĩ không chỉ tài năng trên sân khấu mà còn ấm áp, gần gũi và luôn sẵn lòng giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Theo số liệu mới nhất của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 16h ngày 14/8, tài khoản của chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba" đã có hơn 134.500 lượt ủng hộ với số tiền lên tới hơn 34 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba tăng lên từng giờ. Khẳng định toàn bộ số tiền ủng hộ Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba" được cập nhật công khai, minh bạch, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng hướng dẫn người dân cách xem sao kê trực tiếp ủng hộ nhân dân Cuba bằng cách truy cập trang https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288. "Mỗi đóng góp của bạn là một nhịp cầu yêu thương nối dài tình hữu nghị Việt Nam - Cuba 65 năm bền chặt. Chỉ cần quét mã QR trên hình, bạn có thể tra cứu ngay sao kê ủng hộ và đồng hành cùng hàng ngàn tấm lòng đang hướng về nhân dân Cuba anh em", Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: nguoiduatin.vn