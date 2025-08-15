Giữa đám cưới, mẹ chú rể làm một việc khiến gia đình cô dâu "ngượng đỏ mặt"

Đám cưới luôn là sự kiện mang tính thiêng liêng, trang trọng – nơi cô dâu chú rể chính thức nên duyên dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè. Đó không chỉ là cột mốc hạnh phúc trong đời người mà còn là dịp để hai bên gia đình kết nối, hòa hợp. Thế nhưng, trong thời đại ngày càng đề cao cá tính và sự thể hiện bản thân, không ít người đã khiến ngày vui này bị "sân khấu hóa" theo những cách khó ngờ – thậm chí gây nên những tình huống dở khóc dở cười.

Trường hợp mới đây tại Sơn Tây (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình.

Theo đó, một người phụ nữ đã khiến đám cưới của con trai mình trở nên đặc biệt khi bất ngờ trình diễn yoga lên sân khấu. Bà muốn mang đến một tiết mục ý nghĩa, nêu cao tinh thần yêu thể thao song kết quả nhận về lại trái ngược.

Theo thông tin, mẹ chú rể là người yêu thích yoga, thường xuyên luyện tập cùng nhóm bạn thân. Khi con trai chuẩn bị kết hôn, bà hào hứng lên ý tưởng biểu diễn yoga ngay trong đám cưới, còn rủ bạn bè cùng luyện tập kỹ lưỡng.

Ngày cưới, sân khấu được trải thảm yoga, mẹ chú rể cùng hội chị em mặc đồng phục, tự tin uốn người, gập bụng... giữa khung cảnh lộng lẫy của tiệc cưới.

Có thể thấy, người mẹ đã dành nhiều tâm huyết cho tiết mục này. Bà không chỉ luyện tập kỹ lưỡng mà còn kỳ vọng rằng phần biểu diễn sẽ gây ấn tượng với quan khách, trở thành điểm nhấn đặc biệt cho ngày cưới của con trai.

Tuy nhiên đáp lại phần lớn quan khách yên lặng, một số người tỏ ra bối rối, không hiểu đây là tiết mục gì.

Đáng nói nhất là cảm xúc của cặp đôi chính. Cô dâu chú rể từ trạng thái vui mừng bỗng... "đứng hình", không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Họ không biết nên phản ứng ra sao bởi lẽ, giữa hàng trăm ánh nhìn, không ai muốn kỷ niệm đời mình bị "chiếm sóng" bởi một tiết mục không liên quan đến tình yêu hay câu chuyện hôn nhân của họ.

Màn biểu diễn sau khi được đăng tải lên mạng xã hội cũng nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người hài hước dự đoán, sau này mỗi lần cặp vợ chồng trẻ cãi nhau, cô vợ sẽ nhắc lại chuyện mẹ chồng. Một số người chê trách: "Không hiểu sao lại nghĩ ra chuyện đem yoga biểu diễn giữa đám đông, còn ngay trong đám cưới con mình?".

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn