Thẩm mỹ viện Trần Trà – địa chỉ vàng cho chị em muốn lưu giữ vẻ đẹp

Thẩm mỹ viện Trần Trà được thành lập cách đây gần 5 năm do bác sỹ Trần Trà làm chủ. Bản thân là một bác sỹ ngoại khoa nhưng có đam mê với việc làm đẹp cho chị em phụ nữ nên bác sỹ Trà đã học thêm về thẩm mỹ. Sau nhiều năm học tập và làm việc ở các bệnh viện về thẩm mỹ lớn trong nước, bác sỹ Trà đã thành lập thẩm mỹ viện Trần Trà ngay tại Nghệ An.

Thẩm mỹ viện Trần Trà đã và đang là địa chỉ tin cậy cho chị em phụ nữ khi muốn tìm lại vẻ đẹp hoàn hảo

Hiện tại, thẩm mỹ viện Trần Trà chuyên về nâng ngực, tạo hình thành bụng, nâng mũi sline, Lline, Higtline với tất cả phương pháp mổ nội soi, bán cấu trúc và cấu trúc, độn cằm, độn thái dương. Các dịch vụ hút mỡ bụng, bắp tay, chân, nhấn mí, cắt mí minideep, cắt mí toàn phần, nâng cung mày, bọng mắt dưới lấy lại tuổi xuân. Căng da bằng tiểu phẫu, xử lý sẹo lồi, lõm, sẹo xấu, sẹo lâu năm. Các dịch vụ tạo hình môi quyến rũ, tiêm Filler rãnh cười, môi, mũi, tiêm Botox xoá nhăn, gọn hàm, làm đẹp, trẻ hóa cô bé và các dịch vụ về chăm sóc, trẻ hóa làn da.

Nâng mũi cấu trúc

Nâng mũi Sline là các dịch vụ được đánh giá cao tại thẩm mỹ viện Trần Trà

Đề cao việc làm đẹp phải song hành với chất lượng và an toàn nên thẩm mỹ viện Trần Trà sử dụng các sản phẩm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và bảo hành chuẩn. Việc chọn đúng bác sĩ không chỉ quyết định đến vẻ đẹp bên ngoài mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của mỗi khách hàng.

Thẩm mỹ viện Trần Trà là đơn vị tiên phong tại Nghệ An trong việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, điển hình là công nghệ Plasma lạnh ứng dụng trong quá trình cắt mí giúp giảm sưng, kháng khuẩn, thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh chóng hơn hay công nghệ AI-Face Design trong phẫu thuật nâng mũi, giúp khách hàng có cơ hội xem trước kết quả phẫu thuật, hỗ trợ bác sĩ tính toán chính xác để thiết kế dáng mũi hài hòa với gương mặt.

Bác sỹ Trà luôn hướng đến mục tiêu làm đẹp thật, an toàn và chuyên nghiệp nên mỗi khách hàng khi đến với thẩm mỹ viện Trần Trà sẽ được chăm sóc tận tình và chu đáo

Khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ hàm mặt sẽ được tư vấn trực tiếp tại thẩm mỹ viện Trần Trà đóng trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, Nghệ An. Bác sỹ tay nghề cao, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp sẽ mang lại những trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng trong quá trình làm đẹp tại thẩm mỹ viện Trần Trà.

Thẩm mỹ viện Trần Trà Cơ sở 1: 17 Hồ Tùng Mậu - Phường Trường Vinh - Nghệ An Hotline: 0981111137 - 0988823773 Cơ sở 2: Khối 2 - Xã Tân Kỳ - Nghệ An Hotline: 0985111137 - 0981111137 Cơ sở 3: Khối 2 - Xã Yên Thành - Nghệ An Hotline: 0981111137 - 0984303567 Cơ sở 4: Đường Cách Mạng Tháng 8 phường 15, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0981111137 - 0865373737

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn