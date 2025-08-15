Bên trong nơi biệt giam cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 12/8 để tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị. Ảnh: Reuters.

Ngày 14/8, bà Kim Keon Hee - cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và là vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - đã có buổi thẩm vấn đầu tiên kể từ khi bị bắt giam hôm 12/8, trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng liên quan các cáo buộc hối lộ, thao túng chứng khoán và lạm dụng ảnh hưởng.

Trước đó, tối 12/8, Tòa án quận trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Kim với lý do lo ngại khả năng tiêu hủy chứng cứ. Lệnh được ban hành lúc 23h58 bởi Chánh án Jeong Jae Wook, trên cơ sở vi phạm Luật Thị trường Vốn cùng nhiều cáo buộc khác.

Bà Kim được đưa vào giam tại Trại giam Seoul Nambu - cơ sở hiện đại vận hành từ năm 2011, do một nữ giám thị quản lý. Số tù nhân của bà được báo cáo là 4398, theo Chosun. Đây cũng là nơi bà bắt đầu trải qua chế độ giam giữ biệt lập, với một tấm đệm trải sàn, bàn nhỏ dùng làm bàn ăn và làm việc.

Khác với chồng - đang thụ án khoảng 100 ngày tại Trại giam Seoul vì cáo buộc liên quan âm mưu ban bố thiết quân luật - đây là lần đầu tiên bà Kim nếm trải môi trường giam giữ.

Để tránh tiếp xúc với các phạm nhân khác, bà được sắp xếp thời gian tắm và vận động ngoài trời lệch giờ, mỗi ngày một tiếng (trừ chủ nhật). Suất ăn tuân theo tiêu chuẩn chung, với chi phí khoảng 1.500 won (1,08 USD) mỗi bữa, Reuters cho biết.

Sáng 14/8, thực đơn của bà gồm bánh mì nướng mứt dâu, xúc xích và salad. Lúc 8h40 cùng ngày, bà Kim rời trại giam bằng xe của Bộ Tư pháp, tới văn phòng công tố đặc biệt tại tòa nhà KT Gwanghwamun West (quận Jongno, Seoul) vào 9h52.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu lúc 9h56, tập trung vào nghi vấn can thiệp không phù hợp vào bầu cử và quá trình đề cử ứng viên.

Trước đó, dư luận từng hoài nghi bà có thể vắng mặt do sức khỏe yếu, nhưng bà đã gửi thông báo xác nhận sẽ hợp tác điều tra.

Theo dữ liệu chính phủ, phần lớn tài sản của gia đình, gồm cả căn hộ cao cấp ở Seoul, đứng tên bà. Kim Keon Hee vốn là doanh nhân trong lĩnh vực nghệ thuật, từng gây chú ý với nhiều hoạt động vận động chính sách và phong cách cá nhân nổi bật, đôi khi lấn át cả nhiệm kỳ đầy biến động của chồng.

Theo lời ông Han Dong Soo - cựu thẩm phán và công tố viên từng làm việc cùng ông Yoon - bà Kim không chỉ là bạn đời mà còn là “bộ óc chiến lược” góp phần đưa ông Yoon lên vị trí tổng thống.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin về phòng giam chật hẹp của cựu Tổng thống Yon Suk Yeol. Ông bị giam trong một phòng biệt lập rộng chỉ 6,6 m2, không điều hòa, không giường, phải ăn cơm trại và ngủ trên sàn chỉ lót đệm điện.

