Nghệ An: Khắc phục khẩn cấp 10 tuyến đường hư hỏng nặng sau đợt lũ

Điểm sạt lở ta-luy âm trên quốc lộ 7 do nước lũ sông Lam gây nên, quy mô điểm sạt đã ăn vào gần tim đường. Các loại xe ô tô lưu thông qua đây chỉ đi được 1 làn đường. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng là chủ đầu tư quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp: Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến QL 16, QL 48, QL 48C, ĐT 541, ĐT 543, ĐT 543B, ĐT 543C… do ảnh hưởng cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão.

Cụ thể, đối với các vị trí sạt trượt taluy dương sẽ tiến hành hốt, dọn đất đá sạt trượt gây bồi lấp nền đường, rãnh dọc bảo đảm giao thông thông suốt và thoát nước; khi cần gia cố ổn định chân taluy dương sẽ sử dụng rọ thép đá hộc hoặc giải pháp kỹ thuật khác phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn để thông xe an toàn.

Đối với đất đá tràn từ phía thượng nguồn gây bồi lấp nền mặt đường sẽ tiến hành thanh thải đất đá trên nền mặt đường, đất đá gây bồi lấp phía thượng và hạ lưu các cống; xử lý khơi thông cống, rãnh dọc, hố thu…; Đối với các vị trí bị sạt lở gây đứt đường sẽ tiến hành sửa chữa, gia cố công trình hoặc mở đường tránh cục bộ để thông xe tạm, sau đó hoàn thiện thông xe lại….

Những điểm sạt lở taluy âm ăn sâu vào nền đường, sẽ tiến hành gia cố taluy âm bằng xếp kè rọ thép đá hộc hoặc dùng cọc thép hình hoặc cọc cừ tạo tường chén chống sụt hoặc giải pháp kỹ thuật khác phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn…

Việc khắc phục khẩn cấp 10 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ kể trên nhằm đảm bảo thông suốt, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến. Địa điểm thực hiện tại các điểm sạt lở, hư hỏng do ảnh hưởng cơn bão số 3 vừa qua như: Thông Thụ, Quế Phong, Tri Lễ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Nậm Cắn, Tương Dương, Hữu Khuông, Con Cuông…

Đợt lũ lụt chưa từng có trong lịch sử vào cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, nghiêm trọng về tài sản và cơ sở hạ tầng của tỉnh Nghệ An. Mưa lũ làm 4 người chết, 4 người bị thương, 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 2.328 nhà bị thiệt hại dưới 70%. Về giao thông có 16 cầu giao thông bị cuốn trôi, hư hỏng; 9 cầu treo bị cuốn trôi; trên các quốc lộ, tỉnh lộ có 14 điểm sạt lở taluy, 8 điểm nền đường bị đứt hoàn toàn; ngoài ra hơn 52km đường giao thông địa phương bị sạt lở...

Đến nay, ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An trên 3.800tỷ đồng. Riêng hạ tầng giao thông thiệt hại gần 1.450 tỷ đồng.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: baotintuc.vn