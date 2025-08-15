Nữ chủ tịch 24 tuổi của CLB Ninh Bình là ai, giàu thế nào?

CLB Ninh Bình ra mắt nữ Chủ tịch 24 tuổi - Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trước thềm V.League 2025/26 - Ảnh: Báo Ninh Bình

Mới đây, trong buổi lễ xuất quân mùa giải 2025/26, CLB Ninh Bình đã công bố chủ tịch mới. Gương mặt ra mắt trên cương vị lãnh đạo đứng đầu đội bóng đất Cố đô Hoa Lư khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Theo đó, người giữ chức chủ tịch của CLB Ninh Bình là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001. Cô trở thành chủ tịch nữ đầu tiên trong lịch sử tại V.League, cũng là người trẻ tuổi nhất từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đứng đầu một câu lạc bộ thuộc giải đấu chuyên nghiệp hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là con gái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, cổ đông sáng lập và từng là chủ doanh nghiệp tài trợ câu lạc bộ Ninh Bình.

Mỹ Anh sở hữu thành tích học tập đáng nể. Du học Mỹ từ năm 12 tuổi, cô nhanh chóng thích nghi và khẳng định được bản thân. Năm 2016, tân Chủ tịch Ninh Bình FC được nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với thành tích học tập xuất sắc khi theo học tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart.

Ninh Bình đặt mục tiêu vào Top 3 V.League 2025/26

Chia sẻ trong lễ xuất quân, nữ Chủ tịch 24 tuổi của đội bóng tân binh V.League cho biết: “CLB Ninh Bình chính thức góp mặt tại V.League, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử bóng đá của Cố đô Hoa Lư. Chúng tôi cam kết phát triển bóng đá Ninh Bình với chiến lược đồng bộ, bền vững và giàu bản sắc".

Ninh Bình có sự “thay máu” trước thềm mùa giải 2025/26. Đội bóng Cố đô đưa về BHL người Tây Ban Nha. Ngoài những gương mặt trụ cột cũ như Văn Lâm, Hoàng Đức, Ninh Bình đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của bóng đá Việt Nam như Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, cùng tiền vệ triển vọng Trần Thành Trung từ Bulgaria. Họ cũng sở hữu những ngoại binh chất lượng ở các tuyến như Daniel Da Silva Dos Anjos, Gustavo Henrique Rodrigues, Janclesio, Geovane, Marcelino Patrick.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, CLB Ninh Bình đặt mục tiêu lọt vào Top 3 V.League ngay trong mùa giải đầu tiên. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng với đội hình chất lượng và chiến lược phát triển bền vững, CLB Ninh Bình tin tưởng vào khả năng đạt được thành công. Nếu có cơ hội, đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ phấn đấu để đạt thành tích cao hơn, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn