Trung tướng Đỗ Quang Thành thôi làm phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới (phải) trao nghị quyết, tặng hoa cảm ơn Trung tướng Đỗ Quang Thành - Ảnh: C.HOÀNG

Chiều 14-8, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Trung tướng Đỗ Quang Thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại hội nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - Trung tướng Nguyễn Minh Đức đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khóa XV đối với Trung tướng Đỗ Quang Thành.

Ông Thành thôi giữ chức vụ để nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1-8-2025 theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc biệt phái, trở lại công tác tại Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Đỗ Quang Thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV và tiếp tục là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết Trung tướng Đỗ Quang Thành là đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV của tỉnh Cao Bằng.

Ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ tháng 10-2016. Đến tháng 6-2020 được phê chuẩn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Đến tháng 2-2025 là phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đến nay gần trọn 2 nhiệm kỳ công tác tại Quốc hội.

Trung tướng Đỗ Quang Thành là cán bộ cấp cao trong lực lượng Quân đội nhân dân, trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều cương vị công tác tại địa phương đến cơ quan trung ương.

Ở bất cứ vị trí nào, ông luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vừa qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ngày 7-7, ông Đỗ Quang Thành đã có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

"Đây là một quyết định, hành động mang nghĩa khí cao đẹp, thể hiện phẩm chất đầy cao quý và khí phách của một tướng lĩnh cấp cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích, quyền lợi của bản thân, phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiện toàn nhân sự thường trực ủy ban, cũng như công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, thường trực ủy ban khóa XVI", Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu rõ.

Trung tướng Đỗ Quang Thành, sinh ngày 19-10-1965, quê Thái Bình (cũ) nay là tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ cử nhân luật và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV thuộc đoàn Cao Bằng.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Văn Khoa Điềm - Ảnh: C.HOÀNG

Bổ nhiệm phó vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Cũng tại hội nghị công bố quyết định của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Văn Khoa Điềm, trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Công an, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái, thư ký chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV, thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức phó vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trực thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Văn Khoa Điềm, Thượng tướng Lê Tấn Tới chúc mừng ông Điềm đã được tập thể tin tưởng, giao trọng trách mới.

Ông Lê Tấn Tới tin tưởng ông Nguyễn Văn Khoa Điềm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, tận tâm, tận lực vì sự phát triển vững mạnh của vụ cũng như Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà chủ nhiệm ủy ban, thường trực ủy ban và lãnh đạo vụ giao phó.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ