Thủ môn 20 tuổi cao gần 2m00 vừa ra mắt HAGL là ai?

Thủ môn sở hữu chiều cao gần 2m00, Nguyễn Vũ Khang được HAGL đăng ký vào danh sách thi đấu V.League 2025/26 - Ảnh: Mưa tháng tư

Mới đây, CLB HAGL đã chốt danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2025/26. Theo đó, đội bóng phố Núi đã quyết định điền tên 3 tài năng trẻ vào danh sách đội 1 gồm: thủ môn Nguyễn Vũ Khang (sinh năm 2005), hậu vệ Huỳnh Trần Duy Bảo (2004) và tiền vệ Ngô Trung Thắng (2005). Trong số 3 gương mặt này, thủ thành Nguyễn Vũ Khang nổi bật hơn hẳn nhờ chiều cao lên tới 1m98.

Nguyễn Vũ Khang được đào tạo tại Học viện bóng đá HAGL. Trong nhóm tuổi của mình, anh nổi bật với thể hình cao lớn và luôn thu hút sự chú ý ở các giải trẻ. Vũ Khang phản xạ tốt và cho thấy sự tự tin dù chưa nhiều kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Việc được trao cơ hội lên đội 1, đăng ký vào danh sách thi đấu ở V.League mùa tới được xem là vinh dự lớn với thủ thành 20 tuổi này.

Trước đó, có thông tin Nguyễn Vũ Khang cùng Nay Di Đan và Dụng Quang Vinh sẽ rời HAGL để chuyển đến khoác áo CLB Ninh Bình theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, vào phút chót, chỉ có Nay Di Đan và Dụng Quang Vinh gia nhập đội bóng cố đô Hoa Lư, còn Nguyễn Vũ Khang được giữ lại và được HLV Vũ Tiến Thành đăng ký vào danh sách dự V.League 2025/26.

Vũ Khang được trao cơ hội bắt chính ở loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải mới - Ảnh: Thiên Long

Nguyễn Vũ Khang sẽ là thủ môn số 3 của HAGL ở mùa tới. Anh được xem là phương án dự phòng cho hai người đàn anh, Trần Trung Kiên và Phan Đình Vũ Hải. Trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới, Vũ Khang được HLV Vũ Tiến Thành tạo điều kiện ra sân bắt chính ở giải Thiên Long Cup và một số trận đấu ở chuyến tập huấn tại Thái Lan.

Trước thềm mùa giải 2025/26, HAGL có sự biến động lớn về lực lượng khi chia tay tận 10 cầu thủ, trong đó có nhiều trụ cột quan trọng như Bảo Toàn, Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho… Trong bối cảnh đó, HAGL buộc phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Họ bổ sung 5 tân binh gồm 4 cầu thủ trẻ lò Nutifood (Vĩnh Nguyên, Gia Huy, Tuấn Vũ, Duy Tâm) cùng cầu thủ Việt kiều Ryan Hà, đồng thời đôn một số tài năng trẻ từ học viện lên đội 1.

