Báo Thái Lan 'ghen tỵ' giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 tại Việt Nam

Sau những màn so tài kịch tính, hấp dẫn, giải đấu khu vực đã đi đến vòng bán kết với sự góp mặt của 4 đội tuyển: chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và U23 Australia. Đây được xem là những đội bóng mạnh, tạo nên vòng knock-out hấp dẫn và kịch tính.

Trước thềm bán kết, tờ Siam Sport của Thái Lan đã có những dòng khen ngợi nồng nhiệt.

Nhật báo thể thao nổi tiếng xứ Chùa vàng nhấn mạnh trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan hôm 12/8 trên sân Lạch Tray đã thu hút tới 25.000 khán giả. Con số này được xem là kỷ lục về lượng khán giả trong lịch sử giải đấu.

Siam Sport gọi đây là “một trong những trận đấu có sức hút nhất từ trước đến nay của bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á”.

Đông đảo khán giả kéo đến sân cổ vũ trận tuyển nữ Việt Nam – Thái Lan ở sân Lạch Tray, Hải Phòng.

Tờ báo Thái Lan cho rằng khung cảnh sân Lạch Tray chật kín khán giả chính là minh chứng rõ ràng cho sức hút ngày càng lớn của bóng đá nữ Đông Nam Á. Trước đây, mỗi trận đấu ở giải thường chỉ có vài ngàn, thậm chí chỉ vài chục khán giả dự khán. Còn bây giờ, khán đài đã chứng kiến hàng chục ngàn người đến cổ vũ, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của giải đấu.

Tờ báo khác của Thái Lan là Thairath cũng đưa ra những bình luận tích cực về chuyên môn của giải đấu với việc nhà đương kim vô địch Philippines sớm dừng bước ở vòng bảng càng khiến bán kết thêm phần hấp dẫn.

Cụ thể đội 4 lần vô địch Thái Lan sẽ đối đầu Myanmar (2 lần vô địch), trong khi chủ nhà Việt Nam (3 lần vô địch) chạm trán U23 Australia, đội bóng chỉ mới lần thứ hai tham dự giải.

Hai trận bán kết sẽ diễn ra ngày 16/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng.

Bóng sẽ lăn lúc 16h với trận Thái Lan gặp Myanmar, còn lúc 20h thì tuyển nữ Việt Nam đối đầu U23 Australia.

Đây hứa hẹn sẽ là ngày hội thực sự của bóng đá nữ khu vực, nơi người hâm mộ tiếp tục được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm xúc, điều khiến truyền thông Thái Lan phải ‘ganh tị’.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn