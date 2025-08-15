Ăn trứng gà thường xuyên giúp đẹp da, có thân hình thon gọn

Giá trị dinh dưỡng của một quả trứng gà chứa khoảng 7 gram protein và lượng lớn vi chất dinh dưỡng như: ma giê, kali, canxi, đồng, sắt, mangan, kẽm, choline. Ngoài ra, trứng gà còn rất giàu vitamin nhóm B, vitamin A, E và K.

Ăn trứng gà thường xuyên giúp đẹp da, có thân hình đẹp và thon gọn (ảnh nguồn internet).

Trứng sau khi được hấp thụ vào cơ thể có thể tăng tốc độ vận động của đường tiêu hóa hiệu quả. Bằng cách ăn trứng gà thường xuyên giúp cơ thể bổ sung collagen, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa sẽ cải thiện làn da.

Trong lòng đỏ trứng gà chứa 2 loại collagen là collagen type I có trong các mô, xương... giúp xương, cơ khỏe mạnh săn chắc; collagen type V có trong tế bào, tóc... giúp da, tóc mềm mại, mượt mà và chắc khỏe.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người ăn trứng vào bữa sáng có khả năng giảm cân cao hơn những người ăn bánh ngọt. Vì trứng có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng calo thấp giúp no lâu được sử dụng trong chế độ ăn giảm cân.

Để hấp thu và tăng sinh collagen từ bên trong, cách tốt nhất là nên ăn trứng luộc mỗi tuần 3 quả.

