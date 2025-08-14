V.League tăng giá hơn 300 tỷ đồng chỉ sau 1 tháng

Hàng loạt CLB tăng giá

Một năm trước, Transfermark định giá V.League ở mức 37,22 triệu euro. Công an Hà Nội là CLB sở hữu các cầu thủ được trang thống kê uy tín này định giá cao nhất, với mức 5,7 triệu euro. Ngày 1/7/2025, tức là ít ngày sau khi mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/25 khép lại, V.League tăng giá lên mức 42,65 triệu euro.

Hoạt động chuyển nhượng sôi nổi kể từ thời điểm đó đến nay khiến giải đấu hàng đầu Việt Nam tiếp tục tăng giá trị. Tính đến thời điểm này, Transfermarkt ghi nhận V.League đang ở ngưỡng 52,44 triệu euro. Nghĩa là chỉ sau 1 tháng rưỡi mua sắm, giải đấu này đã tăng gần 10 triệu euro (tương đương 305 tỷ đồng).

V.League tăng hơn 10 triệu euro về định giá cầu thủ chỉ sau 1 tháng rưỡi - theo thống kê của Transfermarkt

Ngoại trừ tân binh PVF-CAND có tổng giá trị đội hình dưới 1 triệu euro, 13 CLB còn lại của V.League dao động từ mốc 2 đến 8 triệu euro. Hơn 1 tháng trước, Ninh Bình chỉ được Transfermarkt định giá 635.000 euro. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi đưa về Chung Nguyen Do, Đức Chiến, Quang Nho, Ngọc Quang,… đội bóng cố đô đã sở hữu con số gấp 6 lần! Nhờ đó, Ninh Bình lọt vào top 6 CLB có đội hình đắt giá nhất V.League.

Cộng hưởng từ các ngôi sao

CLB đứng số 1 là đương kim vô địch Nam Định, với mức 8,21 triệu euro. So với thời điểm này 1 năm về trước, tổng giá trị đội hình của đại diện thành Nam tăng 87,2%. Việc tăng giá trị cũng đến với 11 CLB khác tại V.League mùa này như Công an Hà Nội (tăng 42%), Hà Nội (tăng 11,7%), Công an TP.HCM (78,9%)…

Chỉ có Hải Phòng và HAGL là ngược lại. Giá trị đội hình của HAGL đang từ 2,15 triệu euro mùa trước giảm xuống còn 1,9 triệu euro mùa này. Tương tự, đội hình Hải Phòng chỉ còn 2,61 triệu euro, thấp hơn so với năm ngoái (2,97 triệu euro).

Việc V.League nói chung và nhiều CLB nói riêng tăng giá xuất phát từ những bản hợp đồng đình đám. 7 trên 10 cầu thủ đắt nhất V.League đều là các tân binh. Có thể kể đến như Matheus Felipe (1 triệu euro, Công an TP.HCM), Njabulo Blom (950.000 euro, Nam Định), Willian Maranhao (900.000 euro, Hà Nội), Yevgeniy Serdyuk (800.000 euro, Hà Tĩnh) hay Caique (800.000 euro, Nam Định), …

Top 10 cầu thủ giá trị cao nhất V.League 2025/26

Chuyện đại đa số CLB V.League đều đồng loạt tăng giá cho thấy tham vọng nâng tầm của nhiều đội bóng. Sự cạnh tranh ở mùa giải mới cũng vì thế hứa hẹn sẽ đẩy lên một mức độ cao hơn. Thực tế, theo như nhiều lãnh đạo CLB đánh giá, cuộc đua danh hiệu vô địch V.League mùa này sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện song mã hay tam mã. Thay vào đó, sẽ có 5 hoặc 6 CLB đủ tiềm lực và khát khao để chinh phục danh hiệu cao quý của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.

Cần nói thêm, hoạt động chuyển nhượng của V.League 2025/26 sẽ còn diễn ra cho đến khi giải khép lại vòng đấu thứ 3 mùa bóng. Điều đó hứa hẹn giá trị của giải đấu còn tăng lên, khi nhiều CLB sẵn sàng bổ sung, thay thế ngoại binh, nội binh chất lượng hơn. Ở góc độ vĩ mô, với tổng giá trị đội hình tăng lên đáng kể chỉ trong một giai đoạn ngắn, V.League đã và đang khẳng định vị thế trong bản đồ bóng đá khu vực. Sức hút của giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng vì thế mà ngày một lớn dần trong mắt các cầu thủ trên toàn thế giới.

Giá trị đội hình các đội bóng ở V.League (theo Transfermarkt tính đến hiện tại) 1. Nam Định: 8,21 triệu euro 2. Công an Hà Nội: 6,8 triệu euro 3. Hà Nội: 5,65 triệu euro 4. Công an TP.HCM: 4,4 triệu euro 5. Thể Công Viettel: 4,13 triệu euro 6. Ninh Bình: 3,98 triệu euro 7. Becamex TP.HCM: 2,89 triệu euro 8. Thanh Hoá: 2,85 triệu euro 9. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 2,77 triệu euro 10. Sông Lam Nghệ An: 2,74 triệu euro 11. Hải Phòng: 2,61 triệu euro 12. Đà Nẵng: 2,58 triệu euro 13. HAGL: 1,9 triệu euro 14. PVF-CAND: 760 ngàn euro

