Người phụ nữ lừa tất toán khoản vay, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Bị can Phan Thị Vân. (Ảnh: CATQ)

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Vân (SN 1989, trú tổ dân phố Ỷ La 4, phường Minh Xuân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 3 đến tháng 11/2024, Vân lợi dụng nhu cầu tất toán khoản vay lãi suất cao của một số người dân, tung tin có thể giúp “xóa” tiền lãi theo hợp đồng.

Tin lời, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Vân và bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Tuyên Quang mở rộng điều tra.

Tác giả: Thiệu vũ - Đức Hạnh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn