Cây xanh bật gốc làm 2 người đi đường bị thương

Sáng 15/8, một cây cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, Cà Mau, đã bất ngờ bật gốc trong một trận mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố cây đổ

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng, trước Nhà khách Minh Hải. Khi cây đổ đã đè trúng hai người đi xe máy, khiến họ bị thương. Giao thông trên đoạn đường này tạm thời bị chia cắt.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của phường Tân Thành đã có mặt hỗ trợ đưa hai nạn nhân đến bệnh viện và khắc phục sự cố cây đổ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau, trong hôm nay, nhiều khu vực của tỉnh có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Cơ quan này cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV