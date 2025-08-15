Nữ đại úy Công an và hành trình gieo yêu thương qua tiếng hát

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Loan trong sắc phục Công an nhân dân.

Tỏa sáng trên sân khấu và sóng truyền hình

Trong lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, cái tên Nguyễn Thị Thanh Loan - cán bộ Đội Điều lệnh - Quân sự - Võ thuật - Văn thể, Phòng Công tác chính trị (PX03) - đã trở nên quen thuộc, không chỉ với đồng nghiệp mà còn với nhiều người dân. Ở chị, người ta tìm thấy sự hòa quyện giữa nét đẹp dịu dàng và bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đến với phong trào văn hóa - văn nghệ từ những ngày đầu công tác, Thanh Loan nhanh chóng khẳng định vị trí hạt nhân trong các hoạt động của đơn vị. Mỗi khi khoác lên mình sắc phục, bước ra dưới ánh đèn, giọng hát của chị ngân lên ấm áp, ngọt ngào, chan chứa niềm tự hào về nghề, về màu áo xanh của lực lượng Công an nhân dân.

Ít ai biết, để có được những phút giây thăng hoa ấy, chị đã trải qua những buổi tập luyện kéo dài hàng tuần, lặng lẽ tranh thủ từng khoảng thời gian hiếm hoi giữa lịch công tác dày đặc. Âm nhạc với chị không chỉ là đam mê, mà còn là một nhịp cầu đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an đến gần hơn với nhân dân. Chị từng tâm sự: "Trên sân khấu, tôi hát không chỉ cho riêng mình, mà hát để đồng đội tự hào, để người dân thêm tin yêu."

Thanh Loan trong phần biểu diễn tiết mục dân ca xứ Nghệ.

Trong các kỳ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Bộ Công an 2023 và 2025 - nơi hội tụ những giọng ca xuất sắc trên cả nước - Thanh Loan đã giành giải A đơn ca, góp phần đưa đoàn Nghệ An giành vị trí Nhất toàn đoàn. Thành tích ấy được Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận bằng Bằng khen - phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng miệt mài cống hiến.

Không chỉ tỏa sáng trong âm nhạc, chị còn để lại ấn tượng qua giọng đọc truyền cảm trên Trang truyền hình Vì An ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Nghệ An. Giọng chị vừa chuẩn mực, mạch lạc, vừa ấm áp, thân thiện, giúp những bản tin an ninh đến với người dân một cách gần gũi, dễ tiếp nhận. Đồng nghiệp thường trêu rằng: "Nghe Loan dẫn chương trình, bản tin cũng trở nên mềm mại hơn."

Người đồng nghiệp giàu nhiệt huyết, gần gũi

Trong công việc điều lệnh - lĩnh vực đòi hỏi kỷ luật, sự chuẩn xác đến từng chi tiết - Thanh Loan luôn là tấm gương gương mẫu, chỉn chu trong tư thế, tác phong, và ứng xử. Ở bất kỳ phong trào nào của đơn vị, chị thường là người có mặt sớm nhất và rời muộn nhất, sẵn sàng nhận phần việc khó.

Từ hội thao, duyệt binh, các buổi biểu diễn văn nghệ, cho đến những chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, hình ảnh chị luôn gắn liền với sự nhiệt thành và tinh thần "làm hết mình". Chị không chỉ góp sức, mà còn là "chất keo" gắn kết tập thể, truyền lửa để đồng đội cùng cố gắng.

Nữ phát thanh viên trong phòng thu của Công an tỉnh

Với cán bộ trẻ, chị là người truyền kinh nghiệm, khích lệ tinh thần; với bạn bè, chị là chỗ dựa tin cậy. Ngoài giờ công tác, chị giản dị, yêu cây xanh, thích nghe nhạc nhẹ và trân trọng những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình.

Đặc biệt, chị còn là "giọng thuyết minh vàng" của đơn vị, thường xuyên đảm nhiệm vai trò thuyết minh trong các đợt diễn tập phòng, chống khủng bố quy mô lớn do Bộ Công an tổ chức, hay dẫn dắt các chương trình biểu dương lực lượng, lễ kỷ niệm, hội thao của ngành. Mỗi lần cất giọng, chị không chỉ truyền tải thông tin chính xác mà còn lan tỏa được khí thế tự hào, tinh thần đoàn kết.

Đại úy Thanh Loan dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ở xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An

Với Nguyễn Thị Thanh Loan, phần thưởng lớn nhất không nằm ở tấm huy chương hay bằng khen, mà ở ánh mắt, nụ cười và niềm tin yêu của đồng đội và khán giả. Chị như một bông hoa lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường - rực rỡ khi đứng dưới ánh đèn, nhưng vẫn bền bỉ tỏa sáng trong từng nhiệm vụ thầm lặng.

Giữa nhịp sống hối hả của lực lượng Công an, chị vẫn miệt mài cống hiến, như một giai điệu đẹp vang mãi - khi thì trong tiếng hát ngọt ngào, khi thì trong giọng đọc ấm áp, và hơn hết, trong hình ảnh một nữ chiến sĩ dịu dàng mà kiên cường, để mỗi nơi chị đi qua đều đọng lại niềm tin và sự mến thương.

Tác giả: Đình Nguyên

Nguồn tin: phunuvietnam.vn