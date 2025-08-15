Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt trùm ma túy khét tiếng United Cartels

Tổ chức này đã bị Washington liệt vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài và Các phần tử khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt.

Cùng với Farias Alvarez, Mỹ cũng thông báo mức thưởng 5 triệu USD cho Alfonso Fernandez Magallon (“Poncho”) và Nicolas Sierra Santana (“El Gordo”), cùng 3 triệu USD cho Luis Enrique Barragan Chavez (“Wicho/R5”) và Edgar Orozco Cabadas (“El Kamoni”). Đây đều là các thủ lĩnh và tay súng chủ chốt của United Cartels – mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia kiểm soát nhiều khu vực tại bang Michoacán (Mexico).

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, United Cartels đóng vai trò “ô dù” cho nhiều băng đảng địa phương, sản xuất và phân phối khối lượng lớn methamphetamine, fentanyl và cocaine vào Mỹ. Lợi nhuận khổng lồ được sử dụng để mua vũ khí hạng nặng, thuê lính đánh thuê, hối lộ quan chức và phục vụ lối sống xa hoa của các ông trùm.

Farias Alvarez bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo việc nhập khẩu cocaine từ Colombia, giám sát các chuyến hàng lớn vào Mỹ và áp “thuế” lên những kẻ sản xuất ma túy trong lãnh địa. Các đồng phạm khác cầm đầu các nhóm vũ trang được trang bị súng trường tấn công, thiết bị nổ tự chế, máy bay không người lái vũ trang và xe bọc thép để duy trì quyền lực.

Nếu bị kết tội, cả 5 đối tượng có thể phải nhận án tù chung thân. Mỹ hiện đang phối hợp với lực lượng chức năng quốc tế để truy lùng, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với các cá nhân và thực thể liên quan.

Vụ truy bắt này nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Operation Take Back America” – nỗ lực quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và ngăn chặn ma túy, bạo lực xâm nhập vào Mỹ.

Tác giả: Việt Vũ

Nguồn tin: baophapluat.vn