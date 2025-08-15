UBND tỉnh tổ chức phiên tiếp công dân tháng 8/2025

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Ông Hoàng Xuân Quế khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đối với gia đình ông

Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp ông Hoàng Xuân Quế, trú tại Khối Bắc, xã Đức Châu (xã Diễn Hồng cũ) khiếu nại với nội dung: “Gia đình ông có thửa đất 851, tờ bản đồ 04 có nguồn gốc mua của UBND xã bán và được UBND huyện Diễn Châu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD) đất năm 2008 và sử dụng ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên nay Nhà nước có chủ trương đền bù, hỗ trợ để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A nhưng gia đình ông không được xem xét. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông”.

Chủ tịch UBND xã Đức Châu Chu Duy Phong báo cáo quá trình giải quyết vụ việc

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn phát biểu

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tùng Sơn phát biểu

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo xã Đức Châu và các Sở, ngành đã phân tích quá trình cấp GCN QSD đất củaa gia đình ông Hoàng Xuân Quế.

Ngày 01/6/2008 ông Hoàng Xuân Quế được cấp GCN QSD đất (cấp lần đầu) cho thửa 130 (thửa cũ 851) tờ bản đồ 04 diện tích được cấp 149m2 đất ở, phần diện tích trong hành lang giao thông Quốc lộ 1A theo Nghị định 203/NĐ.CP không được cấp trong GCN QSD đất. Sau khi được cấp GCN QSD đất, ông Quế tiếp tục sử dụng ổn định thửa đất. Đến năm 2024, Nhà nước thực hiện xem xét hỗ trợ bồi thường phần diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 1A giai đoạn 2011-2014 đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng cũ (nay là xã Đức Châu). Gia đình ông Quế không được xem xét bồi thường, ông lại tiếp tục có đơn kiến nghị gửi UBND huyện Diễn Châu để xem xét được đền bù. UBND huyện Diễn Châu đã trả lời ông Quế tại Công văn số 387/UBND.TN&MT ngày 18/02/2025: Trong phạm vi GPMB thửa đất 63, tờ bản đồ 34 (theo hồ sơ kỹ thuật) không có phần diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 1A đi qua. Tuy nhiên ông Quế lại tiếp tục làm đơn gửi UBND tỉnh, UBND xã Đức Châu để yêu cầu xem xét tiếp.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn - Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh phát biểu

Sau khi nghe lãnh đạo xã Đức Châu và đại diện lãnh đạo các ngành phát biểu, kết luận nội dung này, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Minh Tuấn cho biết, ông Hoàng Xuân Quế khiếu nại việc UBND huyện cấp GCN QSD không đúng quy định đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần 2 tại Quyết định số 4919/QĐ.UBND.KT ngày 21/12/2006. Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 thì quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đã có hiệu lực pháp luật và căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) thì thời hiệu khởi kiện đã hết. Do đó ông Hoàng Xuân Quế phải chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại (hết thẩm quyền giải quyết khiếu nại và hết thời hiệu khởi kiện).

Trường hợp ông Hoàng Xuân Quế không đồng ý với việc UBND huyện Diễn Châu không bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A thì thực hiện quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã Hùng Châu theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc quyền khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án nhân dân khu vực 3 -Nghệ An.

Công dân trình bày nội dung kiến nghị

Tiếp đó, Hội đồng tiếp công dân tỉnh cũng đã tiếp các công dân bản Pạ Khốm, xã Yên Na phản ánh UBND huyện Tương Dương (cũ) chưa chi trả tiền bồi thường nhà ở, giá trị chênh lệch nơi ở cũ và nơi ở mới, tiền bồi thường đất lâm nghiệp cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời khỏi lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ.

Chủ tịch UBND xã Yên Na Thái Lương Thiện cho biết xã đã giao cho cán bộ chuyên môn nắm bắt nội dung trả lời của UBND huyện trước đây, đồng thời nghiên cứu xem xét nội dung này và sẽ trả lời theo trách nhiệm thuộc thẩm quyền

Về nội dung này, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Minh Tuấn cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp,UBND tỉnh đã giao lại cho đơn vị kế thừa nhiệm vụ của UBND huyện Tương Dương trước đây là UBND xã Yên Na, đề nghị UBND xã báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2025.

Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh cho biết bộ máy chính quyền 02 cấp vừa đi vào hoạt động với nhiều nội dung cần triển khai, vì vậy, đề nghị xã cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; tổ chức làm việc với công dân, rà soát kỹ nội dung công dân kiến nghị. Đến ngày 30/8/2025, UBND xã báo cáo UBND tỉnh và trả lời dứt điểm cho công dân, tránh việc khiếu kiện đông người đến UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Thiết trình bày nội dung kiến nghị

Tại phiên tiếp công dân sáng nay, ông Nguyễn Khắc Thiết (xóm 5, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn nay là xã Kim Liên) phản ánh một số sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn cũ (nay là xã Kim Liên); trong đó có việc lợi dụng quyền hạn, cố tình làm sai quy định về cấp đổi GCN QSD đất, gây khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục cấp GCN QSD đất cho người dân.

Liên quan đến thủ tục cấp GCN QSD đất, Trưởng Ban Tiếp công dân Thái Minh Tuấn cho biết, Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Tổ công tác để nắm bắt, xác minh, giải quyết khiếu nại của công dân đúng quy định pháp luật.

Cũng tại phiên tiếp công dân sáng nay, ông Nguyễn Văn Lộc (khối 10, thị trấn Hưng Nguyên) phản ánh UBND thị trấn Hưng Nguyên (cũ) sai phạm trong thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị số 02-CT/TU, số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 05/4/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động nông dân chuyển đổi ruộng đất để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, trong đó có nội dung giữ nguyên và ổn định số hộ, số khẩu, diện tích đã được giao, cấp GCN QSD đất ở thời điểm thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ. Khối 10 thị trấn Hưng Nguyên (cũ) đã thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị 02-CT/TU. Sau khi chuyển đổi nhân dân nhận ruộng sản xuất cho đến năm 2012. Đến ngày 08/5/2012, khi thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Khối 10 thực hiện chuyển đổi theo Chỉ thị số 08-CT/TU nhưng sau đó có nhiều khó khăn nên các hộ dân tiếp tục sản xuất các thửa ruộng theo Chỉ thị 02 cho đến khi nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án VSIP Nghệ An.

Riêng hộ ông Nguyễn Văn Lộc, giai đoạn thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị số 02-CT/TU không thiếu đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64. Đồng thời khi thực hiện dự án VSIP Nghệ An, ông Lộc đã nhận tiền đền bù tất cả các thửa đất nông nghiệp và bàn giao mặt bằng cho dự án nên việc ông phản ánh UBND thị trấn Hưng Nguyên (cũ) có sai phạm là không có cơ sở.

Về nội dung này, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Minh Tuấn cho biết, Hội đồng tiếp công dân sẽ hướng dẫn công dân viết lại đơn khiếu nại và tiếp nhận lại nội dung đơn gửi cho UBND xã Hưng Nguyên xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Cũng tại phiên tiếp công dân sáng nay, ông Phạm Văn An, trú tại xóm 9, xã Hùng Châu kiến nghị cấp lại GCN QSD đất của gia đình ông và phản ánh một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Diễn Yên (cũ). Về nội dung này, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Minh Tuấn đề nghị cần thực hiện các nội dung đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Giao UBND xã Hùng Châu thực hiện thủ tục cấp lại GCN QSD đất theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; báo cáo kết quả vào ngày 3/9/2025.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn