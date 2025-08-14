Xuân Son gửi thông điệp đến Đặng Văn Lâm

Nguyễn Xuân Son dự kiến trở lại sân cỏ đầu năm 2026.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son vừa gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh kèm lời chúc sinh nhật đầy cảm xúc gửi đến thủ môn Đặng Văn Lâm người đồng đội cũ trong màu áo CLB Bình Định.

Nguyễn Xuân Son viết: "Chúc mừng sinh nhật người anh em của tôi. Bức ảnh này để nhớ về chàng trai tuyệt vời này, những khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta đã trải qua cùng với nhau. Tôi yêu quý anh, người anh em của tôi. Mãi bên nhau nhé, người anh em".

Xuân Son nhắc nhở tới kỷ niệm về Đặng Văn Lâm.

Hiện Xuân Son hiện vẫn ở quê nhà Brazil để tập hồi phục chấn thương dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế. Ban đầu, cầu thủ sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ tái xuất vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, CLB Nam Định muốn để Xuân Son kéo dài thời gian nghỉ thi đấu đến hết năm 2025.

Thực tế việc không đăng ký Xuân Son tham dự lượt đi V-League 2025/2026 không ảnh hưởng đến các ngoại binh còn lại của Nam Định.

Tiền đạo này được tính là suất cầu thủ nhập tịch và đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn được đăng ký tối đa 7 ngoại binh (do tham dự 2 đấu trường quốc tế là AFC Champions League Two và Cúp câu lạc bộ Đông Nam Á).

Dự kiến, Xuân Son có thể trở lại thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2025/2026 và kịp dự trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà của tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm 2026 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn