RClub Nghệ An bảo vệ thành công chức vô địch Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX

Tối 4/6, tại Trung tâm sự kiện Summer Vinh, tỉnh Nghệ An, Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX, năm 2023 đã kết thúc tốt đẹp với Lễ bế mạc, trao giải và Gala mừng thành công.

Đội bóng RClub Nghệ An giành Cúp Vô địch

Sau 2 ngày thi đấu quyết liệt, kịch tính và hấp dẫn, Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX, năm 2023 được tổ chức tại Nghệ An đã kết thúc thành công tốt đẹp. Theo đó, 8 đội bóng tham gia giải với gần 300 cầu thủ là các phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến từ các tỉnh khu vực miền Trung đã đem đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính và có không ít những bất ngờ ngay từ vòng đấu bảng.

Đặc biệt, trong trận chung kết, RClub Nghệ An và JFC Đà Nẵng đã cống hiến cho khán giả một trận cầu sôi động, nảy lửa và kịch tính cho đến khi kết thúc trận đấu. Và đội Rclub Nghệ An đã may mắn hơn khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 để giành cúp vàng năm 2023.

Nhà báo Lê Giáp, Chủ nhiệm CLB Báo chí Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải

Phát biểu tại Lễ bế mạc, nhà báo Lê Giáp, Chủ nhiệm CLB Báo chí Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định: "Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tỉ mỉ từ đầu, Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX, năm 2023 đã thực sự tạo ra được những trận đấu chất lượng, với những bàn thắng mang đẳng cấp cao và đặc biệt là những cuộc giao lưu tình cảm, ý nghĩa của người làm báo khu vực miền Trung.

“Trên tinh thần đoàn kết cao giữa các đội bóng, 8 câu lạc bộ đã cùng nhau hội tụ tại Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX, năm 2023 để tranh tài xác định được những đội đoạt Cúp vàng, Cúp bạc, và các danh hiệu cá nhân cầu thủ. Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX, năm 2023 khép lại với những thành công, những ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo, chính quyền và người dân tỉnh Nghệ An và TP Vinh. Đó là tiền đề để Giải tiếp tục đồng hành và đến với những vùng đất mới ở khu vực miền Trung ở những mùa giải sau”, Chủ nhiệm CLB Báo chí Nghệ An nhấn mạnh.

Ngôi Á quân thuộc về đội bóng JFC Đà Nẵng

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đội bóng: Đội bóng RClub Nghệ An giành Cúp Vô địch; ngôi Á quân thuộc về đội bóng JFC Đà Nẵng; đội bóng Huế RFC giành giải Ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số giải khác: Vua phá lưới: Linh Lukaku (RClub Nghệ An); Cầu thủ xuất sắc nhất: Thảo Long (RClub Nghệ An); Thủ môn xuất sắc nhất: Nam GK (RClub Nghệ An).

Đội bóng Huế RFC giành giải Ba

Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần IX, năm 2023 được đánh giá là giải đấu khá mạnh, chuyên môn cao. Năm nay RClub Nghệ An tổ chức nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự chuyên nghiệp. Công tác truyền thông được thực hiện chu đáo, bài bản khi tất cả các trận đấu đều sẽ được livestream trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội; thông tin về giải cũng sẽ được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần X, năm 2024 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại buổi gala trao giải, đại diện RClub Nghệ An đã trao cờ truyền thống cho đại diện Huế RFC sẽ đăng cai giải đấu lần X, năm 2024.

Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc và trao giải

RClub Nghệ An bảo vệ thành công chức vô địch Giải Bóng đá báo chí miền Trung

BTC trao các giải phụ cho các đội bóng

Cầu thủ xuất sắc nhất: Thảo Long (RClub Nghệ An)

Vua phá lưới: Linh Lukaku (RClub Nghệ An)

Thủ môn xuất sắc nhất: Nam GK (RClub Nghệ An).

