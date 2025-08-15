‘Lùm xùm’ Trường đại học Kinh Bắc, sinh viên hoang mang không biết ban giám hiệu hiện tại là ai

Trường đại học Kinh Bắc - Ảnh: UKB

Hiện đang có hai website cùng tên Trường đại học Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), nhưng có nội dung ban giám hiệu khác nhau.

Website daihockinhbac.edu.vn chỉ giới thiệu PGS.TS Nguyễn Văn Hòa là hiệu trưởng (không có hiệu phó); website truongdaihockinhbac.edu.vn lại chỉ giới thiệu TS Phạm Ngọc Trúc và ThS Đào Thị Bích Thủy là phó hiệu trưởng (không có hiệu trưởng).

Hai website cùng đề tên trường liên tiếp ra thông báo khẩn cấp, cảnh báo

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, thời gian qua, hai website cùng đề tên Trường đại học Kinh Bắc liên tục đăng tải các thông báo với tư cách đại diện nhà trường về thông tin nhân sự, những cảnh báo giả mạo nhà trường, khiến sinh viên, phụ huynh không khỏi hoang mang.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng cho biết là đại diện hội đồng trường, đã ký quyết định miễn nhiệm chức hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Văn Hòa vào ngày 11-9-2024 và sau đó ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Hòa vào ngày 28-9-2024 (đăng tải trên website truongdaihockinhbac.edu.vn).

Tuy nhiên, ông Hòa cũng lại ban hành thông báo khẩn cấp trên website daihockinhbac.edu.vn vào ngày 1-11-2024, cho biết các quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm của bà Hồng ban hành từ tháng 12-2023 đến nay là không đúng quy định pháp luật.

Ông Hòa khẳng định ông vẫn là hiệu trưởng và ông Đoàn Xuân Tiếp vẫn là chủ tịch hội đồng trường. Ông cũng yêu cầu bà Hồng và bà Đào Thị Bích Thủy phải bàn giao con dấu của trường.

Đến ngày 31-10-2024, ông Hòa tiếp tục ban hành thông báo khẩn về việc hoãn lễ trao bằng tốt nghiệp và khai giảng năm học mới.

Lý do ông Hòa đưa ra là ông Phạm Ngọc Trúc và bà Đào Thị Bích Thủy không có tư cách phó hiệu trưởng, do bổ nhiệm không đúng thẩm quyền, quy định. Trong đó, ông Trúc là người ký bằng tốt nghiệp đại học nên toàn bộ số văn bằng này đều không hợp pháp. Tuy nhiên sau đó lễ trao bằng tốt nghiệp vẫn diễn ra tại một khách sạn.

Tháng 5-2025, bà Hồng tiếp tục ban hành thông báo, cho biết thời gian gần đây ông Hòa (nguyên hiệu trưởng) cùng một số nhân viên đã bị chấm dứt hợp đồng lao động đưa lên mạng một số văn bản liên quan đến con dấu của nhà trường và nhắn tin xúi giục một số người nộp lại bằng tốt nghiệp.

Bà Hồng cho biết do có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, ông Hòa đã bị Trường đại học Kinh Bắc ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, không còn là cán bộ, giảng viên của trường.

Cũng theo bà Hồng, việc công văn số 356/PC06 ngày 24-3-2025 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu bà bàn giao con dấu của nhà trường cho ông Hòa là không đúng quy định pháp luật và "đang bị Trường đại học Kinh Bắc kiến nghị thu hồi, hủy bỏ".

Phía bà Hồng cũng khẳng định Trường đại học Kinh Bắc chỉ có duy nhất một tên miền là truongdaihockinhbac.edu.vn, website với tên miền daihockinhbac.edu.vn là giả mạo trường.

Sinh viên mong trường 'đừng vòng vo nữa'

Ngày 23-7, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường đại học Kinh Bắc. Theo quyết định, người đại diện của trường là ông Nguyễn Văn Hòa - hiệu trưởng.

Có 12 ngành của trường thuộc trình độ đại học và thạc sĩ bị đình chỉ hoạt động giáo dục 9 tháng (không được tuyển sinh, giảng dạy), trong đó có các ngành như y khoa, dược học, y học cổ truyền...

Bộ yêu cầu trường chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với ngành này. Biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 31-12.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết quyết định đã giao trực tiếp cho ông Nguyễn Văn Hòa là người đại diện của Trường đại học Kinh Bắc.

Tuy nhiên, ngày 12-8, ông Phạm Ngọc Trúc ban hành thông báo với chức danh là phó hiệu trưởng nhà trường với sinh viên và cho rằng trước khi ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đoàn kiểm tra của bộ không cung cấp biên bản vi phạm hành chính cho trường.

Vì vậy, trường không được thực hiện quyền giải trình về những nội dung mà nhà trường cho rằng chưa chính xác trong biên bản vi phạm hành chính. Hiện trường đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của đoàn kiểm tra nêu trên.

Khi đọc thông báo trên từ trường, một sinh viên bức xúc cho biết hiện trường chưa thông báo phương án khắc phục, chỉ xoay quanh việc phủ nhận trường không sai.

"Điều chúng tôi quan tâm ở thời điểm này là quyền lợi của toàn thể sinh viên đang theo học tại trường, chứ không phải bản thông báo này. Mong nhà trường sớm công khai mọi chuyện về tính pháp lý của bằng cấp, ban giám hiệu, phương án khắc phục và đừng vòng vo nữa", sinh viên này nói.

