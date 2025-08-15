Thanh Hóa sẽ xây dựng 6 trường nội trú liên cấp ở xã biên giới

Mưa lũ hồi tháng 9-2024 gây sạt lở đất đá, vùi lấp nhiều hạng mục tại Trường THCS Sơn Hà, xã Sơn Hà (cũ) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh hiện có 16 xã biên giới, với 41 cơ sở giáo dục phổ thông; trong đó có 21 trường tiểu học, 17 trường THCS, 1 trường dân tộc nội trú THCS, 1 trường liên cấp tiểu học và THCS, 1 trường liên cấp THCS và THPT. Dự kiến năm học 2025 - 2026 có tổng số 594 lớp, khoảng 14.504 học sinh.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các ngành chức năng xác định tiêu chí ưu tiên làm cơ sở danh mục đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Đối với hai trường tiểu học và THCS được xây dựng cạnh nhau, xem xét sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng bổ sung nhà nội trú, nhà ăn, bếp ăn, các công trình chức năng thiết yếu khác theo diện tích đất thực tế.

Khu phòng học của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa vừa được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Đối với hai trường tiểu học và THCS không xây dựng cạnh nhau, khoảng cách không quá xa, xem xét khả năng sửa chữa, cải tạo, mở rộng của một trong hai trường để xây dựng nhà nội trú, nhà ăn, bếp ăn; đối với mỗi trường xem xét khả năng sửa chữa, mở rộng để xây dựng các khu chức năng thiết yếu khác theo diện tích thực tế.

Đối với hai trường tiểu học và THCS có khoảng cách xa nhau, xem xét mở rộng một trường để xây dựng nhà lớp học cho trường còn lại; xây dựng nhà nội trú, nhà ăn, bếp ăn; các công trình chức năng thiết yếu khác.

Dự kiến từ nay đến hết năm 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới, với tổng kinh phí khoảng 739 tỉ đồng.

Các trường sẽ được đầu tư xây dựng trong năm 2025 gồm: Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Tam Lư, xây dựng mới trên diện tích khoảng 6ha, tại bản Làng, xã Tam Lư; quy mô khoảng 39 lớp (1.013 học sinh). Tổng mức đầu tư khoảng 187 tỉ đồng. Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Tam Thanh, với hình thức đầu tư là cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại bản Mò, xã Tam Thanh; quy mô 26 lớp (710 học sinh). Tổng mức đầu tư khoảng 147 tỉ đồng. Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Na Mèo, hình thức đầu tư là cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại bản Na Mèo, xã Na Mèo; quy mô 29 lớp (632 học sinh). Tổng mức đầu tư khoảng 87 tỉ đồng. Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Sơn Thủy. Hình thức đầu tư là cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy; quy mô 30 lớp (750 học sinh). Tổng mức đầu tư khoảng 115 tỉ đồng. Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Yên Khương. Hình thức đầu tư là cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại bản Bôn, xã Yên Khương; quy mô 38 lớp (962 học sinh). Tổng mức đầu tư khoảng 90 tỉ đồng. Trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS Bát Mọt. Hình thức đầu tư là cải tạo, nâng cấp tại thôn Cạn, xã Bát Mọt; quy mô 20 lớp (513 học sinh). Tổng mức đầu tư khoảng 113 tỉ đồng.

