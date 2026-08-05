Bóc trần bẫy tài sản khiến phụ nữ có thể ra đi tay trắng sau ly hôn dù đã đóng góp rất nhiều

Thời gian gần đây, các diễn đàn về hôn nhân và gia đình đăng tải rất nhiều câu chuyện éo le mà chỉ khi bước vào hôn nhân chúng ta mới hiểu. Có những cạm bẫy tài sản oái oăm mà nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, thường vô tình sập bẫy. Tâm điểm của cuộc tranh luận xuất phát từ bài chia sẻ đầy gai góc của tài khoản ngk.oanh, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau vài ngày đăng tải.

Dù là vợ chồng cũng cần cảnh giác?

Cụ thể, chủ tài khoản này đưa ra lời cảnh tỉnh thẳng thắn về rủi ro mất trắng tài sản nếu không rạch ròi chuyện tiền bạc: Tài sản nhà ngoại cho ban đầu là tài sản riêng, nhưng nếu bán đi để mua chung cư chung thì lập tức thành tài sản chung và có nguy cơ mất một nửa khi ly hôn. Đáng chú ý hơn là bài học về việc chồng mua chung cư trước hôn nhân (đứng tên riêng), nhưng sau khi cưới lại thỏa thuận dùng tiền thu nhập của vợ để chi tiêu sinh hoạt, còn tiền của chồng để trả nợ mua nhà.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng phẫn nộ tiếp tục được đẩy lên cao khi một tài khoản khác bóc phốt chiêu trò "đáng sợ" của một bộ phận nhà chồng. Theo đó, không ít trường hợp gia đình chồng mua chung cư trả góp cho con trai trước khi cưới, để rồi khi có vợ mới cưới, con dâu danh chính ngôn thuận bước chân về ở nhưng lại bị bắt gánh khoản tiền trả góp chung hằng tháng. Kết quả cay đắng là người vợ đổ mồ hôi nước mắt gánh nợ cùng chồng, nhưng trên giấy tờ căn nhà vẫn thuộc sở hữu riêng của nhà chồng, thậm chí lúc nào cũng mang tiếng là đang "ở nhờ nhà chồng".

Ảnh minh họa

Góc nhìn đa chiều: Sự sòng phẳng có phải là ích kỷ?

Dưới lăng kính pháp lý và xã hội, những bài đăng này không đơn thuần là câu chuyện "bóc phốt" cá nhân mà đã chạm đúng vào vết xe đổ muôn thuở của nhiều cặp đôi trẻ: sự nhập nhằng giữa tình cảm và luật pháp.

Về mặt pháp lý: Luật Hôn nhân và Gia đình có những quy định rất rõ ràng về tài sản riêng và tài sản chung. Việc thiếu kiến thức pháp luật hoặc quá cả nể trong giai đoạn đầu xây dựng tổ ấm dễ đẩy một bên (thường là phụ nữ) vào thế bất lợi hoàn toàn khi hôn nhân rạn nứt.

Về mặt tâm lý: Châm ngôn "Yêu là cảm xúc. Tài sản là pháp lý. Đừng nhầm lẫn 2 thứ đó" do cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ không mang ý nghĩa thực dụng hay toan tính. Ngược lại, đó là chiếc khiên bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mỗi người trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống.

Hôn nhân bền vững không thể chỉ xây bằng cảm xúc nhất thời, mà cần dựa trên sự tôn trọng, minh bạch và sòng phẳng về kinh tế ngay từ những bước đi đầu tiên.

Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, chuyện tiền bạc trong hôn nhân tưởng chừng là vấn đề riêng của từng mái ấm nhưng lại luôn có sức hút đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Việc các diễn đàn liên tục mổ xẻ những góc khuất này phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: không ít người vì giữ thể diện, vì chữ "tình" mà vô tình buông lỏng chiếc phao cứu sinh cho chính tài chính và tương lai của mình.

Sự sòng phẳng, rõ ràng ngay từ đầu chưa bao giờ là thước đo đo lường mức độ nông sâu của tình cảm, mà đó là minh chứng cho sự trưởng thành và tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ gắn kết lâu dài.

Tác giả: VV

Nguồn tin: Phụ nữ mới