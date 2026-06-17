Du khách bị cướp khi tới Mexico xem World Cup 2026

Sự việc xảy ra với Wang Kun và Li Zhe khi họ đặt chân đến Mexico để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà và Nam Phi hôm 11/6.

Theo lời kể của Wang, chiếc ôtô chở họ từ sân bay quốc tế Benito Juárez vào trung tâm thành phố bị hai người đàn ông đeo mặt nạ, đội mũ bảo hiểm chặn lại. Nhóm nghi phạm dùng súng khống chế các nạn nhân rồi lấy đi hộ chiếu, hành lý, máy tính xách tay, tiền mặt và đồng hồ đắt tiền.

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị cướp và còn bị chĩa súng vào đầu", Wang nói trong video đăng trên mạng xã hội. Anh cho biết nhóm cướp có thể đã theo dõi họ từ thời điểm đổi tiền tại sân bay khi thấy anh đeo một chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ.

Sau sự việc, hai du khách đã trình báo cảnh sát địa phương và liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán Trung Quốc cùng Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

"Các nhân viên đại sứ quán đã lắng nghe và rất cảm thông với hoàn cảnh của chúng tôi", Wang nói.

Cổ động viên trước sân vận động Mexico City trước trận đấu bảng A World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi ngày 11/6/2026. Ảnh: Alfredo Estrella

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hai du khách, trong khi một số bình luận cho rằng việc mang theo nhiều tài sản giá trị khi du lịch nước ngoài tiềm ẩn không ít rủi ro.

Ngày 12/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mexico xác nhận trên tài khoản WeChat chính thức về vụ cướp xảy ra đối với hai công dân. Cơ quan này cho biết đã đề nghị phía Mexico khẩn trương truy bắt thủ phạm và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc.

Đại sứ quán đồng thời khuyến cáo du khách hạn chế mang theo lượng lớn tiền mặt, trang sức hoặc các vật dụng có giá trị khi di chuyển.

Một ngày sau, cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc thông báo một nghi phạm đã bị lực lượng chức năng Mexico bắt giữ. Vụ án vẫn đang được điều tra. Theo truyền thông Trung Quốc, Wang và Li đã trở về nước an toàn.

Hồi tháng 3, trước thềm giải đấu, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết lực lượng chức năng được triển khai tại ba thành phố đăng cai World Cup 2026 gồm Guadalajara, Mexico City và Monterrey. Mục tiêu là bảo đảm an ninh cho các trận đấu cũng như các khu vực du lịch, nơi dự kiến thu hút lượng lớn du khách trong thời gian diễn ra giải.

Người đứng đầu trung tâm điều phối World Cup của Mexico cho biết tổng cộng hơn 99.000 nhân viên an ninh tham gia chiến dịch, trong đó có khoảng 20.000 binh sĩ quân đội, 55.000 cảnh sát cùng lực lượng an ninh tư nhân.

Ngoài ra, Mexico dự kiến huy động khoảng 2.500 phương tiện quân sự và dân sự, 24 máy bay cùng hệ thống phòng chống máy bay không người lái. Chính phủ Mexico cũng phối hợp với các cơ quan an ninh của Mỹ và Canada để triển khai các biện pháp bảo vệ chung cho giải đấu.

Tác giả: Tuấn Anh (Theo Channelnewsasia)

Nguồn tin: vnexpress.net