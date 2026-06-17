Đội châu Á thứ 2 thất bại ở World Cup 2026

Jordan (áo trắng) không thể đứng vững trước sức ép từ tuyển Áo.

Sau thất bại của Iraq trước Na Uy, bóng đá châu Á tiếp tục đón nhận tin không vui ở ngày thi đấu 17/6. Jordan trở thành đại diện thứ 2 gục ngã tại World Cup 2026. Dù thi đấu nỗ lực và có thời điểm gây nhiều khó khăn cho Áo, đội bóng Tây Á vẫn chấp nhận thua 1-3.

Trên sân San Francisco, Jordan chọn lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đại diện châu Á nhập cuộc tự tin và thậm chí tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Haddad rồi Al Tamari liên tiếp thử tài thủ môn đối phương, cho thấy Jordan không hề e ngại trước sức ép từ đội bóng châu Âu.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Áo lên tiếng ở thời điểm quan trọng. Phút 17, Romano Schmid tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vùng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Bàn thắng giúp Áo dễ đá hơn, nhưng Jordan không hề sụp đổ.

Đội bóng Tây Á nhanh chóng đáp trả bằng hàng loạt pha lên bóng tốc độ. Olwan đưa bóng dội xà ngang đầy tiếc nuối. Dù vậy, anh kịp ghi tên lên bảng tỷ số ở đầu hiệp hai. Từ một pha phản công mẫu mực, tiền đạo Jordan bứt tốc bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ môn Schlager.

Jordan có thời điểm chơi sòng phẳng trước Áo.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến Jordan chơi hưng phấn. Đại diện châu Á liên tục tổ chức nhiều pha lên bóng nguy hiểm khiến hàng thủ Áo gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi đang có thế trận tốt, họ lại phải nhận đòn đau từ sai lầm nơi hàng phòng ngự.

Phút 72, thủ môn Jordan xử lý không dứt khoát trong tình huống phạt góc, tạo ra pha lộn xộn trước khung thành. Marko Arnautovic dứt điểm đưa bóng vào lưới. VAR từ chối bàn thắng do lỗi dùng tay chơi bóng. Tuy nhiên, Jordan vẫn không thể tránh khỏi bàn thua quyết định.

Bi kịch đến sau đó 4 phút. Al Arab trong nỗ lực cản phá vô tình để bóng đập lưng đổi hướng bay thẳng vào lưới. Thậm chí tới phút 90+10, Áo còn được hưởng 11 m khi hậu vệ Jordan để bóng chạm tay trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Arnautovic không mắc sai lầm ấn định tỷ số 3-1 cho Áo.

Thất bại của Jordan và khép lại ngày thi đấu đáng quên của đại diện châu Á. Ngoại trừ Iraq và Jordan, cả 6 đại diện châu Á ra sân trước đó đều bất bại. Sau lượt trận đầu tiên, Jordan tạm đứng thứ 3 ở bảng J do hơn Algeria hiệu số. Trong khi đó, Argentina và Áo chia sẻ ngôi đầu.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn