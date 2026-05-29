Tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8/2026

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; đại diện các đơn vị thi công, đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế của các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vương Đình Nhuận báo cáo

Đối với các dự án thuộc giai đoạn thí điểm khởi công năm 2025 với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026, tỉnh đã phê duyệt dự án và giao vốn kế hoạch ngân sách Trung ương năm 2025 và năm 2026 cho toàn bộ 10/10 trường. Về tiến độ thi công ngoài hiện trường, cơ bản các dự án đang đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra với 9/10 trường đạt yêu cầu. Trong số đó, có 3 trường là Hạnh Lâm, Keng Đu và Tri Lễ đã triển khai thi công đến tầng mái, còn 6 trường đang thi công ở phần tầng 2 và tầng 3. Riêng dự án xây dựng trường Nhôn Mai hiện đang phải tổ chức điều chỉnh lại do thay đổi phương án thiết kế trong quá trình thi công vì mái taluy bị sạt lở làm ảnh hưởng đến an toàn công trình. Nhìn chung, khối lượng thực hiện ước tính của các công trình này đã đạt 45% - 60% so với tổng khối lượng dự án.

Song song với đó, các dự án thuộc giai đoạn 2 khởi công năm 2026 cũng đang được triển khai các bước chuẩn bị. UBND tỉnh đã chấp thuận khảo sát và lựa chọn địa điểm cho toàn bộ 11 trường. Đến nay, công tác lập tổng mặt bằng và hồ sơ thiết kế cơ sở đều đã hoàn thành cho cả 11 trường, trong khi việc phê duyệt quy hoạch cục bộ mới đạt 3/11 trường. Về giải phóng mặt bằng, có 3 xã gồm Mường Típ, Sơn Lâm và Nậm Cắn đã thành lập được Hội đồng giải phóng mặt bằng, các xã còn lại đang tiếp tục phối hợp lập trích lục, trích đo và kiểm đếm. Liên quan đến nhu cầu vốn, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5292/UBNDĐKT ngày 15/5/2026 báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng nhu cầu vốn dự kiến cho giai đoạn 2 là 4.201 tỷ đồng, bao gồm 4.129 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và 72 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo khó khăn về nguồn nguyên vật liệu xây dựng

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là, các dự án được giao nhiệm vụ triển khai từ tháng 11/2025 và yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/08/2026 với quỹ thời gian chỉ trong 10 tháng cho cả khâu chuẩn bị lẫn thực hiện dự án là rất gấp, gây ra không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Thời tiết bất thường khi bước vào mùa mưa cùng địa hình dốc, địa chất phức tạp tại các xã biên giới gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và công tác thiết kế, thẩm định, đặc biệt là tại trường Tam Thái và Nhôn Mai. Bên cạnh đó, nguồn nguyên vật liệu xây dựng tại chỗ khan hiếm, cự ly vận chuyển từ mỏ chuẩn vào chân công trình quá xa kết hợp với biến động thị trường đẩy giá cả tăng cao đột biến, gây đứt gãy nguồn cung. Thêm vào đó, việc triển khai theo phương thức vừa thiết kế vừa thi công vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về quy trình thực hiện…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu phải dồn quân, dồn lực hoàn thành các hạng mục công trình trước ngày 26/8 để chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chịu hoàn toàn trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra toàn diện các công trình từ khâu tư vấn thiết kế, thẩm định cho đến trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Phê bình nghiêm khắc sự chậm trễ trong công tác phê duyệt và sự thiếu chủ động của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các bộ phận chuyên môn phải tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn, làm việc ngày đêm tại thực địa, tuyệt đối không được lơ là, rời bỏ vị trí. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ xử lý kỷ luật nghiêm khắc ngay lập tức nếu phát hiện sai phạm hoặc chậm trễ.

Về phía các nhà thầu và đơn vị tư vấn phải dồn toàn bộ nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối tính chuẩn xác, chặt chẽ của hồ sơ công trình. Tỉnh sẽ kiên quyết dừng hợp tác, không cho tham gia các công trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh đối với những đơn vị tư vấn làm chậm hoặc nhà thầu không đảm bảo cam kết về thời gian.

Về cung ứng vật liệu xây dựng, các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ giá cả vật liệu, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu. Các cơ quan chức năng cần linh hoạt tháo gỡ khó khăn về mỏ vật liệu đất, cát tại chỗ phục vụ công trình trọng điểm, tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu thi công, tránh việc bắt doanh nghiệp phải di chuyển quá xa để lấy vật liệu, đồng thời sẵn sàng xử lý nghiêm các trường hợp ép giá.

Tranh thủ thời gian thời tiết nắng nóng hiện tại, các đơn vị thi công phải tập trung vận chuyển vật liệu lên công trường và dứt điểm các hạng mục ngoài trời, phần mái trước khi mùa mưa lũ đổ bộ vào tháng 7. Khi mùa mưa đến, phải chủ động chuyển sang thi công các hạng mục bên trong (hệ thống điện, vách ngăn...) để tránh bị gián đoạn.

Nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ các Sở, ngành đến các đơn vị thi công phải có sự đồng lòng, quyết tâm cao độ, làm việc với tinh thần khẩn trương nhất để bàn giao công trình đúng hẹn, phục vụ tốt nhất cho học sinh trong năm học mới. Bên cạnh áp lực về thời gian thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các Ban quản lý dự án phải rà soát kỹ lưỡng quy mô đầu tư, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây trường xong nhưng không có học sinh, gây lãng phí ngân sách công.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc sát sao, yêu cầu các tiểu ban cập nhật tình hình và báo cáo tiến độ 2 lần/tuần cho Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ứng vốn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn