Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An ra quân hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp các xã biên giới

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo lễ ra quân.

Các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (giai đoạn 1) được Nghệ An xây dựng ở các xã: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn. Mỗi trường có quy mô 27-30 lớp, tổng vốn đầu tư từ 308-380 tỷ đồng.

Hiện nay, nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng các ngôi trường nói trên. Cụ thể, một số khu vực xây dựng có điều kiện địa chất nền đất yếu, phải áp dụng phương án xử lý nền bằng móng cọc, mất nhiều thời gian hơn so với điều kiện thi công thông thường.

Toàn cảnh lễ ra quân.

Ngoài ra, các tuyến giao thông đến các xã biên giới xa, hiểm trở, thường xuyên xảy ra sạt lở; thời tiết diễn biến bất thường; nhân công khan hiếm, giá vật liệu xây dựng tăng cao...

Do vậy, việc huy động lực lượng hỗ trợ nhằm góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực trong giai đoạn nước rút, giúp các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ ở giai đoạn nước rút, hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra.

Ngay sau lễ ra quân, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc hỗ trợ.

Mỗi ngày công lao động được đóng góp không chỉ giúp rút ngắn thời gian thi công mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với nhân dân địa phương.

Các trường nội trú được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các địa bàn biên giới được học tập trong môi trường khang trang, đầy đủ hơn.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chức năng của Bộ đội Biên phòng trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố nền biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Tác giả: Trung Hiếu - Lê Thạch

Nguồn tin: nhandan.vn