Porsche 911 Turbo 30 tuổi có giá lên tới 22 tỷ đồng, đắt ngang siêu xe đời mới, danh tính chủ cũ khiến ai cũng bất ngờ

Chiếc Porsche 911 Turbo 3.6 đời 1994 vừa được bán đấu giá với mức giá lên tới 831.000 USD, tương đương khoảng 22 tỷ đồng, khiến giới chơi xe cổ đặc biệt chú ý. Điều đáng nói là khi được rao bán, chiếc xe này không hề được nhấn mạnh một chi tiết rất đặc biệt: từng thuộc sở hữu của danh hài Jerry Seinfeld, người nổi tiếng với bộ sưu tập Porsche vào hàng “khủng” bậc nhất thế giới.

Porsche 911 Turbo 3.6 đời 1994 thuộc thế hệ 964, số lượng sản xuất rất hạn chế. Ảnh: Carscoops

Chiếc xe xuất hiện trên nền tảng Bring a Trailer với thông tin khá kín kẽ, tập trung chủ yếu vào tình trạng và cấu hình nguyên bản. Porsche 911 Turbo 3.6 này thuộc thế hệ 964, được sản xuất trong giai đoạn 1993–1994 và chỉ có đúng 754 chiếc trên toàn cầu, khiến nó trở thành một trong những biến thể Turbo hiếm nhất của 911. Xe sở hữu màu sơn Slate Gray thuộc diện Paint to Sample, đi kèm bộ mâm Speedline 18 inch nguyên bản và lốp Michelin mới. Khoang nội thất bọc da đen, điểm xuyết chỉ khâu màu đỏ, giữ được tình trạng gần như hoàn hảo.

Xe sở hữu màu sơn Slate Gray hiếm, thuộc chương trình Paint to Sample của Porsche. Ảnh: Carscoops

Về mặt kỹ thuật, 911 Turbo 3.6 được trang bị động cơ boxer 6 xi-lanh tăng áp, dung tích 3.6L, cho công suất khoảng 360 mã lực. Khác với các mẫu 911 Turbo hiện đại sử dụng dẫn động bốn bánh, phiên bản này vẫn trung thành với cấu hình dẫn động cầu sau và hộp số sàn 5 cấp. Đây cũng chính là yếu tố khiến nhiều người chơi xe đánh giá cao, bởi mang lại cảm giác lái thuần chất và “analog” đúng tinh thần Porsche cổ điển.

Động cơ boxer 6 xi-lanh tăng áp 3.6L, công suất khoảng 360 mã lực. Ảnh: Carscoops

Chiếc xe được bán ra với số công tơ mét rất thấp, chỉ khoảng 2.500 dặm, tương đương hơn 4.000 km, góp phần đẩy giá trị sưu tầm lên cao. Dù không được quảng bá là từng thuộc về Jerry Seinfeld, mức giá chốt gần 1 triệu USD cho thấy người mua vẫn sẵn sàng trả số tiền lớn cho một chiếc 911 Turbo 964 hiếm, nguyên bản và có lịch sử rõ ràng.

Nội thất da đen giữ tình trạng gần như mới, điểm chỉ khâu màu đỏ. Ảnh: Carscoops

Trên thị trường xe cổ, mức giá này được xem là cao nhưng chưa phải kỷ lục đối với Porsche 911 Turbo 964. Trước đó, một chiếc 911 Turbo từng xuất hiện trong bộ phim Bad Boys (1995) đã được bán với giá hơn 1,4 triệu USD. Điều này cho thấy sức hút của dòng 911 Turbo thế hệ 964 vẫn rất lớn, đặc biệt với những xe có cấu hình hiếm, tình trạng tốt và gắn với các câu chuyện hậu trường thú vị.

Hộp số sàn 5 cấp kết hợp dẫn động cầu sau, khác biệt với 911 Turbo hiện đại. Ảnh: Carscoops

Trường hợp của chiếc 911 Turbo 3.6 nói trên cũng phản ánh một thực tế: ngay cả khi không “đánh bóng” yếu tố chủ sở hữu nổi tiếng, giá trị cốt lõi của một mẫu Porsche cổ hiếm vẫn đủ sức chinh phục người mua. Với giới sưu tầm, đây không chỉ là một chiếc xe, mà còn là một phần lịch sử của thương hiệu Porsche và của cả văn hóa xe thể thao thế giới.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn