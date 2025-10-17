Dàn Lamborghini, Porsche, BMW của dân chơi ‘nhị phân’ bị bắt được đấu giá: Khởi điểm quy đổi 1,8 tỷ đồng, có xe độ khủng với biển tứ quý

Trước đây, danh tiếng của Doni Salmanan gắn liền với hình ảnh xa hoa, thường xuyên khoe những món đồ đắt giá trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giờ đây, sau khi bị cáo buộc lừa đảo qua hoạt động trading trên nền tảng "nhị phân" Quotex và rửa tiền, anh đã trở thành đối tượng của cuộc điều tra và các tài sản của anh đã bị tịch thu. Một trong những bước tiếp theo của quá trình pháp lý là việc đấu giá những món đồ xa xỉ này để thu hồi lại số tiền phạm pháp, bắt đầu với ba chiếc xe siêu sang.

Những chiếc xe sang và siêu xe được bán đấu giá sau khi thu giữ. Ảnh: T/H

Chiếc Lamborghini Huracan Liberty Walk màu xanh lam mang biển số B 8888 YUU, sản xuất vào năm 2016, hiện được chào đấu giá với mức giá khởi điểm là 4,686 tỷ IDR (7,4 tỷ đồng). Để tham gia đấu giá, người mua cần đặt cọc 2,343 tỷ IDR (3,7 tỷ đồng). Thời hạn chốt đấu giá cho chiếc xe này là ngày 21/10/2025.

Tay chơi này từng xuất hiện nhiều bên chiếc Lamborghini. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, chiếc Porsche 911 Carrera 4S Coupe 3.8L AT, sản xuất năm 2013, cũng được rao bán với mức giá khởi điểm 1,647 tỷ IDR (khoảng 2,6 tỷ đồng). Chiếc xe màu xanh này đến từ thương hiệu nổi tiếng Đức và là một biểu tượng của sự sang trọng. Người tham gia đấu giá cần đặt cọc 823,567 triệu IDR (1,3 tỷ đồng) và cũng có thời hạn đến 21/10/2025 để đặt giá.

Cuối cùng, chiếc BMW 840I Coupe M Tech màu xám đậm, với biển số B 1416 CAB, sản xuất năm 2020, có giá khởi điểm đấu giá là 1,153 tỷ IDR (khoảng 1,8 tỷ đồng). Với mong muốn thu hút người mua, chiếc xe này đặt mức cọc là 576,533 triệu IDR (915 triệu đồng) và cũng có hạn chót đấu giá vào ngày 21/10/2025.

Những thông tin về việc đấu giá được công bố chính thức trên trang Lelang.go.id, cho thấy những nỗ lực của nhà nước Indonesia trong việc xử lý tài sản bất hợp pháp. Việc các siêu xe này được chào bán không chỉ mở ra cơ hội cho những người đam mê xe hơi mà còn gửi đi thông điệp về quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chống lại tội phạm kinh tế.

Gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo bị phanh phui cùng dàn xe đắt tiền bị thu giữ. Ảnh: T/H

Sự kiện đấu giá tài sản của Doni Salmanan không chỉ thu hút sự chú ý của công chúng mà còn là một phần trong quá trình pháp lý mà anh này phải đối mặt. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và hậu quả mà những hành vi vi phạm có thể gây ra.

Những chiếc xe sang trọng một thời của Doni Salmanan giờ đây đã trở thành vật phẩm của các phiên đấu giá. Câu chuyện của anh ta là bài học cảnh tỉnh cho những người trẻ tuổi về việc sống trong khuôn khổ pháp luật và tránh xa các hành vi vi phạm.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn