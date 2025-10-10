Porsche lại bị kiện

Theo Carscoops, Porsche tiếp tục vướng vào những kiện tụng ở Mỹ, nhưng lần này không liên quan đến các sản phẩm ôtô của hãng.

Gần đây, Porsche đứng trước cáo buộc cho rằng các bộ sạc tại nhà gồm Porsche Mobile Charger Plus và Porsche Mobile Charger Connect đã không đạt tốc độ sạc như cam kết với khách hàng.

Cả hai bộ sạc này đều được bán kèm ôtô điện Porsche, cho phép chủ xe nạp lại năng lượng cho xe tại nhà. Khi được cắm vào ổ điện với cường độ dòng điện ít nhất 40 A, hai bộ sạc có thể nạp đầy dung lượng bộ pin trong khoảng 9,5-10,5 giờ.

Tuy nhiên, các cáo buộc cho rằng 2 bộ sạc này có xu hướng quá nhiệt, có khả năng làm hỏng ổ cắm điện và dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Khách hàng cũng cho rằng thời gian sạc có thể gần gấp đôi những gì Porsche quảng cáo, khiến chủ xe phải chờ đợi lâu hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Porsche vướng vào với các khiếu nại liên quan đến bộ sạc.

Hồi năm 2023, Porsche cũng phải đối diện một vụ kiện tương tự, trong đó các bộ sạc tại nhà bị cáo buộc đã gặp lỗi.

Hãng xe thể thao Đức khi ấy đồng ý hoàn tiền cho khách hàng, đồng thời ra mắt một thiết bị được cập nhật với cảm biến nhiệt độ đi kèm. Tuy nhiên, nhiều người lập luận rằng các động thái của Porsche chỉ mang tính hình thức, không nhằm khắc phục triệt để sự cố.

Nhóm nguyên đơn cho rằng thời gian sạc thực tế đã lâu hơn nhiều so với quảng cáo, cả trước và sau khi áp dụng hạn chế sạc. Đây được cho là nguyên nhân khách hàng không thể sử dụng xe theo đúng nhu cầu và như những gì Porsche quảng cáo.

Đơn kiện cũng cáo buộc rằng Porsche đã biết về vấn đề này từ lâu nhưng không có hành động thích đáng, và chưa từng ban hành chương trình triệu hồi, sửa chữa, thay thế hay bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác.

Theo Carscoops, hai nguyên đơn trong vụ việc gồm Paul Herdtner ở Kansas, chủ sở hữu chiếc Taycan 4S đời 2020, cùng với John Holby ở Illinois, người sở hữu Taycan Turbo đời 2021.

Tác giả: Thái Dương

Nguồn tin: znews.vn