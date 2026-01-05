Audi triệu hồi gần 28.000 xe sang vì lỗi dây đai an toàn.

Theo Carscoops, Audi đang phát lệnh triệu hồi với gần 28.000 xe đời 2025 do một vấn đề xuất phát từ cách dây an toàn tương tác với hệ thống ghế trẻ em, khiến số xe Audi bị ảnh hưởng không thể đáp ứng các quy định an toàn liên bang.

Theo Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến tổng cộng 27.768 xe Audi khác nhau, từ A5, S5, A6 cho đến A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron và SQ6 Sportback e-tron.

Điểm chung nằm ở hệ thống dây an toàn hàng ghế sau, cụ thể là bộ cuộn khóa tự động. Khi người dùng lắp ghế trẻ em bằng dây đai an toàn, bộ khóa này có thể không hoạt động đúng chức năng, không giữ được dây ở trạng thái cố định sau khi khóa, dẫn đến việc dây vẫn có thể trượt thêm. Điều này khiến ghế trẻ em không còn được siết chặt như yêu cầu, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu xảy ra va chạm.

Audi cho biết sự cố được phát hiện từ tháng 9 trong quá trình kiểm tra nội bộ. Quá trình điều tra sau đó xác định nguyên nhân đến từ cụm lò xo bên trong bộ cuộn khóa, có khả năng bị lỗi ngay trong quá trình sản xuất. Một chốt có thể bị lỏng hoặc lắp sai vị trí, làm biến dạng vỏ cụm và khiến chốt khóa không thể ăn khớp như thiết kế. Tuy nhiên, Audi nhấn mạnh rằng chỉ khoảng 3% trong tổng số xe bị triệu hồi thực sự phát sinh lỗi này.

Chủ xe bị ảnh hưởng dự kiến nhận được thông báo triệu hồi vào giữa tháng 2. Đại lý sẽ tiến hành kiểm tra bộ cuộn khóa tự động dây đai an toàn hàng ghế sau. Nếu dây an toàn có thể bị kéo ra quá mức như mô tả, toàn bộ cụm dây đai an toàn sẽ được thay thế miễn phí.

Bên cạnh giải pháp khắc phục, đại lý còn nhận được lệnh dừng bán đối với các xe Audi thuộc diện ảnh hưởng. Theo Carscoops, quyết định dừng bán tương tự thường xảy ra với các mẫu xe mới. Trong thông báo triệu hồi, Audi cũng xác nhận hiện tại hãng chưa có sẵn phụ tùng thay thế.

Các đại lý được hướng dẫn tạm giữ xe nếu phát hiện lỗi và sử dụng quy trình kiểm tra đơn giản bằng thước đo để xác định hành trình kéo dây.

