Cục Cảnh sát giao thông nói về thông tin 'kiểm tra giấy khám sức khỏe của tài xế'

Cảnh sát kiểm tra một tài xế trên cao tốc - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 7-1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết gần đây đơn vị này nhận được câu hỏi: "Mình thấy có một số clip phản ánh cảnh sát giao thông kiểm tra giấy khám sức khỏe của tài xế, không có sẽ phạt. Cho mình hỏi theo quy định, cảnh sát giao thông có được kiểm tra và xử phạt loại giấy này không?".

Trả lời, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về "Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" như sau:

Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

- Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

- Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trường hợp giấy tờ trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

"Như vậy lực lượng cảnh sát giao thông trên đường không kiểm tra giấy khám sức khỏe của tài xế", đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định.

Trường hợp cần thiết (phải xác định điều kiện sức khỏe của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn hoặc vụ việc khác…) lực lượng chức năng sẽ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra để xác thực thời điểm điều khiển phương tiện sức khỏe của người lái xe có đảm bảo hay không.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ