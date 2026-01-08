Mua xe chơi Tết, đây là những hãng đang giảm giá mạnh ngay tháng đầu năm 2026: Cao nhất gần 250 triệu đồng

Toyota

Mẫu xe giảm giá nhiều nhất là Veloz Cross với mức giảm 64-66 triệu đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn 574-594 triệu đồng. Cùng với đó, "người anh em" Avanza Premio cũng được được giảm 56-60 triệu đồng, giá sau giảm còn 502-538 triệu đồng.

Toyota Veloz được giảm đến 66 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Mẫu CUV cỡ B ăn khách là Yaris Cross giảm33-38 triệu đồng, mức giá thực tế là 617-727 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Vios được giảm 23-27 triệu đồng, giá sau giảm còn 435-518 triệu đồng.

Ngoài ra, các mẫu Corolla Cross, Camry không còn được áp dụng khuyến mãi trong tháng này sau khi được giảm lên tới hơn 150 triệu đồng hồi cuối tháng 12.

Honda

Mẫu xe giảm giá nhiều nhất là Civic e:HEV RS sản xuất 2024 giảm 100 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 899 triệu đồng. Các phiên bản G và RS giảm 40-45 triệu đồng, còn lại sau giảm là 749-844 triệu đồng. Đối với City, mẫu xe này được giảm 20-29 triệu đồng, giá sau giảm còn lại 479-540 triệu đồng.

Honda Civic e:HEV RS sản xuất năm 2024 được giảm tới 100 triệu đồng.

Đối với các dòng xe gầm cao, mẫu CR-V phiên bản L và G được giảm 80 triệu đồng, đưa giá xe xuống mức khởi điểm từ 949 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe khác là HR-V được giảm 35-44 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 664-825 triệu đồng tùy phiên bản

Mitsubishi

Destinator được giảm 35 triệu đồng, giá thực tế nay chỉ còn 745-820 triệu đồng. Ngoài ra, hãng tặng thêm bộ chữ tên xe trị giá 2 triệu đồng. Mẫu xe ăn khách Xforce được giảm giá 34-70 triệu đồng tùy theo từng phiên bản, giá thực tế chỉ còn 539-646 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator giảm 35 triệu đồng trong tháng 1/2026.

Đối với Xpander, các biến thể tiêu chuẩn và Cross đều được giảm 60-70 triệu đồng tùy phiên bản, giá bán sau khuyến mãi còn lại là 538-710 triệu đồng. Mẫu sedan Attrage được giảm 38-49 triệu đồng, giá còn lại là 342-441 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu bán tải Triton được giảm 40-56 triệu đồng, giá thực tế còn lại là 615-868 triệu đồng.

Mazda

Mazda CX-5 tiếp tục được áp dụng giảm giá 40 triệu đồng đối với bản Deluxe thấp nhất, đưa giá thực tế khởi điểm từ 709 triệu đồng.

Mazda CX-5 tiếp tục duy trì mức giá hấp dẫn trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Các mẫu CUV cỡ B và B+ gồm CX-3 và CX-30 cũng được giảm 20 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm lần lượt chỉ còn là 529 triệu đồng và 679 triệu đồng.

Suzuki

Suzuki Fronx có tháng 3 liên tiếp giảm giá. Ở lần này, mức giảm tăng lên 30-60 triệu đồng, đưa giá xe thực tế xuống chỉ còn 490-614 triệu đồng.

Suzuki Fronx giảm giá tháng thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, XL7 Hybrid được giảm 70 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 599,9 triệu đồng nay chỉ còn 529,9 triệu đồng.

Một mẫu xe khác là Suzuki Jimny sản xuất 2024 giảm 95 triệu đồng, giá thực tế nay chỉ còn từ 694 triệu đồng.

Hyundai

Đây là một trong những thương hiệu giảm mạnh nhất trong tháng 1/2026. Đáng chú ý nhất là Hyundai Santa Fe khi được giảm lên tới 220 triệu đồng, thậm chí lên tới 240 triệu đồng đối với xe sản xuất năm 2024. Palisade tiếp tục duy trì mức 200 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe được giảm tới 240 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Mức giảm đối với Stargazer cũng lên tới 96 triệu đồng. Tucson giảm khoảng 58 triệu đồng, trong khi Accent tiếp tục được áp dụng mức hỗ trợ 64 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi về giá, một số mẫu xe như Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10 còn được áp dụng chế độ bảo hành mở rộng lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện đạt trước.

Kia

Mẫu xe giảm giá sâu nhất là K5 khi con số lên tới 90 triệu đồng, giá sau giảm chỉ từ 759 triệu đồng đối với phiên bản tiêu chuẩn. Dòng MPV nổi tiếng là Carnival Hybrid được giảm 80 triệu đồng, giá sau giảm chỉ từ 1,539 tỷ đồng đối với phiên bản Premium 7S. Phiên bản Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP) sau giảm còn 1,799 tỷ đồng.

Kia Carnival được giảm 80 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, tất cả các dòng xe khác như Soluto, K3, Sonet, Seltos, Sportage, Sorento, Carnival đều được giảm giá 10-60 triệu đồng tùy theo phiên bản và từng dòng xe khác nhau.

BYD

Mẫu CUV cỡ C là Sealion 6 Dynamic giảm 41,95 triệu đồng, giá sau giảm còn 797,05 triệu đồng. 2 mẫu xe thuần điện khác gồm Atto 3 Dynamic và Seal sản xuất năm 2024 cũng được giảm giá. Trong đó, Atto 3 Dynamic giảm 20 triệu đồng, còn lại 746 triệu đồng; Seal giảm 20-30 triệu đồng, còn lại 1,099-1,329 tỷ đồng.

BYD Sealion 6 Dynamic được giảm giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe đều được tặng kèm ứng dụng quản lý trên điện thoại BYD App trị giá gần 15 triệu đồng. Một số mẫu xe còn được tặng thêm phần quà là gói bảo hành pin và nhiều phụ kiện đi kèm khác.

Mercedes-Benz

Đối với Mercedes-Benz, hãng áp dụng giảm gí 55 triệu đồng đối với dòng C-Class. Trong khi đó, các mẫu E-Class và GLC được giảm 66 triệu đồng. Mẫu xe cỡ lớn là GLS được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất.

Các dòng xe E-Class được giảm 66 triệu đồng.

Hãng xe Đức cũng cho biết, khách hàng mua các mẫu xe thuần điện gồm EQB, EQE, EQS, EQS-Maybach và G 580 EQ sẽ được tặng 1 bộ sạc treo tường 1 bộ sạc di động.

Tác giả: Thùy Trag

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ