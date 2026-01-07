0 đồng cũng mua được xe VinFast, chạy sang năm 2027 không mất tiền sạc

Chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện được VinFast áp dụng trên toàn quốc trong năm 2026 - Ảnh: Facebook

VinFast cho biết sẽ triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện trên phạm vi toàn quốc trong năm 2026, tiếp nối các chiến dịch bán hàng đã kết thúc vào cuối năm 2025.

Chương trình tập trung vào các chính sách tài chính và ưu đãi sử dụng, nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu cũng như chi phí vận hành cho người dùng xe điện.

Theo công bố của hãng, chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2026. Trong đó điểm đáng chú ý là chính sách mua xe trả góp với mức vốn đối ứng ban đầu bằng 0 đồng, được VinFast phối hợp triển khai cùng các ngân hàng và tổ chức tài chính, cho phép khách hàng tiếp cận ô tô và xe máy điện mà không cần thanh toán trước.

Song song với đó, VinFast áp dụng ưu đãi trực tiếp vào giá bán cho một số dòng xe. Cụ thể, các mẫu VF 8 và VF 9 được hỗ trợ tới 10% giá xe, trong khi các mẫu ô tô điện phổ thông còn lại và xe máy điện được áp dụng mức ưu đãi 6%, gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và các mẫu thuộc dòng Green.

Đối với các mẫu xe máy điện sử dụng pin rời dự kiến mở bán trong quý 1-2026, VinFast sẽ triển khai chính sách miễn phí đổi pin trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra các phương tiện VinFast thuộc sở hữu cá nhân sẽ được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 30-6-2027 đối với ô tô, và đến hết ngày 31-5-2027 đối với xe máy điện. Riêng các phương tiện thuộc nhóm đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ được miễn phí sạc trong khung giờ thấp điểm và giảm 50% chi phí sạc trong khung giờ cao điểm.

Một số dòng ô tô và xe máy điện VinFast được áp dụng ưu đãi trực tiếp vào giá bán và chi phí sử dụng - Ảnh: Facebook

VinFast cho biết các chính sách trên được triển khai đồng thời với việc mở rộng hạ tầng trạm sạc, dịch vụ đổi pin, cũng như mạng lưới bán hàng và hậu mãi trên phạm vi toàn quốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dùng trong quá trình tiếp cận và sử dụng phương tiện điện.

Chương trình hỗ trợ chuyển đổi trong năm 2026 được xem là bước tiếp theo trong chuỗi hoạt động bán hàng mà VinFast đã triển khai những năm gần đây, trong bối cảnh thị trường ô tô và xe máy điện tại Việt Nam tiếp tục mở rộng.

