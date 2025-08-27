Được biết, tay chơi Hà Nội này chỉ mới mua lại chiếc xe Porsche 911 này được hơn 1 tháng, nhưng đến nay, nhằm hưởng ứng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đã nhanh cho xe dán ngoại thất màu đỏ, với điểm nhấn sao vàng trên nắp capô, cũng là biểu tượng của Quốc kỳ.

Porsche 911 của đại gia Hà Nội "khoác áo" cờ đỏ sao vàng tuyệt đẹp,

Chưa hết, ở bên cửa tài còn xuất hiện hình ảnh cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, và cửa còn lại là 2-9, thể hiện ngày lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Điều đặc biệt còn nằm ở biển số gánh 92 và 29 ở 4 con số cuối, trong đó, 2 số 29 cũng thể hiện Quốc khánh 2-9.

Chiếc Porsche 911 này còn có nhiều chi tiết sơn đen tạo điểm nhấn, xe có bộ mâm 5 chấu kép đẹp mắt, sơn màu đen. So với phiên bản 991, Porsche 911 992 đã được thay đổi thiết kế của một số chi tiết như cụm đèn hậu, nắp cốp sau và cản sau. Ngoài ra, Porsche 911 thế hệ mới còn được bổ sung đường nằm ngang nối giữa 2 cụm đèn hậu. Chắn bùn sau rộng.

Porsche 911 thế hệ 992.1 được trang bị động cơ 6 xi-lanh, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 385 mã lực, tăng 15 mã lực so với thế hệ cũ. Porsche 911 Carrera giờ đây chỉ mất thời gian 3,7 giây để có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 308 km/h.

