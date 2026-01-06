Chính thức bỏ dán tem phí đường bộ trên kính xe ô tô

Từ 01/01/2026, xe ô tô khi nộp phí không còn phải dán Tem thu phí sử dụng đường bộ trên kính xe như trước đây. Ảnh Tạp chí xây dựng

Theo Nghị định 364, từ năm 2026, các phương tiện ô tô sẽ chính thức không phải dán tem phí đường bộ trên kính lái.

Thay vì duy trì tem giấy gây tốn kém chi phí hành chính, cơ quan chức năng và các đơn vị đăng kiểm sẽ thực hiện tra cứu nghĩa vụ nộp phí qua hệ thống dữ liệu điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Việc nộp phí vẫn được thực hiện chủ yếu tại các kỳ đăng kiểm; nếu quá hạn, chủ xe sẽ thực hiện nộp bù vào kỳ kiểm định tiếp theo.

Nghị định mới thay đổi tiêu chí phân loại xe từ "xe cá nhân/tổ chức" sang "xe kinh doanh vận tải/không kinh doanh vận tải". Cụ thể mức phí đối với dòng xe phổ biến:

Xe chở người đến 8 chỗ không kinh doanh vận tải: 130.000 đồng/tháng. Xe chở người đến 8 chỗ có kinh doanh vận tải: 180.000 đồng/tháng.

Các loại xe khác giữ nguyên mức phí nhưng được cập nhật khái niệm theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024:

Thay cụm từ "dưới 10 chỗ" bằng "đến 8 chỗ". Thay cụm từ "dưới 25 chỗ" bằng "đến 24 chỗ".

Thay cụm từ "dưới 40 chỗ" bằng "đến 39 chỗ". (Tất cả đều không kể chỗ của người lái xe).

Do quy định về chu kỳ kiểm định mới không còn mốc 18 tháng, Nghị định 364 cũng chính thức bãi bỏ mức thu phí sử dụng đường bộ tương ứng với chu kỳ này.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ giảm bớt thủ tục rườm rà cho chủ phương tiện, đồng thời đẩy mạnh lộ trình số hóa trong quản lý giao thông đường bộ.

Tác giả: Hải Hà (th)

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn