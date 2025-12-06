Cộng đồng giới siêu giàu và những người đam mê xe sang tại Nga đang trải qua những ngày đầy hoang mang khi hàng loạt chiếc Porsche đắt tiền bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng cùng một thời điểm. Sáng ngày 1/12 vừa qua, từ thủ đô Moscow đến thành phố Krasnodar, hàng trăm chủ xe bàng hoàng phát hiện phương tiện của mình bỗng chốc biến thành những chiếc xe vô tri, hoàn toàn không thể khởi động dù không có dấu hiệu hư hỏng vật lý trước đó.

Loạt xe sang Porsche bất ngờ thành "đống sắt vô tri", không thể khởi động.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tê liệt hàng loạt này được cho là bắt nguồn từ Hệ thống theo dõi xe (Vehicle Tracking System - VTS) vốn được trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu Porsche. Theo cơ chế hoạt động, khi VTS mất tín hiệu kết nối với vệ tinh, hệ thống an ninh sẽ tự động kích hoạt chế độ chống trộm, vô hiệu hóa động cơ và ngăn chặn việc khởi động xe. Sự cố này chủ yếu ảnh hưởng đến các dòng xe được sản xuất từ năm 2013 trở lại đây.

Hiện tại, giới chuyên môn vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân gốc rễ là do một bản cập nhật phần mềm bị lỗi hay có sự can thiệp có chủ đích từ bên thứ ba. Tuy nhiên, hậu quả để lại là vô cùng lớn khi hàng loạt phương tiện hạng sang đồng loạt ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển của chủ sở hữu.

Tình trạng này diễn ra trên diện rộng và không phân biệt dòng xe cụ thể nào. Bà Yulia Trushkova, Giám đốc dịch vụ của Rolf Group tập đoàn phân phối Porsche lớn tại Nga, chia sẻ với báo giới rằng các xưởng sửa chữa của họ đang liên tục tiếp nhận những phản ánh giống hệt nhau từ khách hàng. Tất cả các mẫu xe, bất kể sử dụng loại động cơ nào, đều chịu chung số phận.

Những đồn đoán về nguyên nhân sự cố đang lan truyền nhanh chóng. Tờ The Moscow Times dẫn lời một đại diện đại lý cho biết họ không loại trừ khả năng đây là một hành động có chủ đích từ bên ngoài. Mặc dù vậy, vị này cũng thừa nhận hiện chưa có bằng chứng trực tiếp nào để khẳng định giả thuyết trên là sự thật. Trong khi đó, cả chi nhánh Porsche tại Nga và trụ sở toàn cầu của hãng xe Đức đều chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về vụ việc.

Một số trường hợp xe Porsche vẫn nổ máy nhưng chết máy ngay chỉ sau vài giây.

Sự cố xảy ra đột ngột và không thể lường trước khiến nhiều tài xế rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Một chủ xe tại St. Petersburg kể lại rằng chiếc Macan của anh đã tắt lịm chỉ vài phút trước khi anh cần dùng đến. Một số trường hợp khác xe vẫn nổ máy nhưng lại chết máy ngay chỉ sau vài giây.

Trong bối cảnh chưa có giải pháp kỹ thuật chính thức, các chủ xe và kỹ thuật viên đang phải thử mọi cách để khắc phục tạm thời. Một số người đã tháo đầu nối hệ thống báo động để cố gắng vô hiệu hóa tính năng an ninh. Một số khác chia sẻ kinh nghiệm rằng họ đã khởi động lại được xe sau khi tháo bình ắc-quy ra trong ít nhất mười giờ đồng hồ để thiết lập lại hệ thống.

Hiện tại, các trung tâm dịch vụ vẫn đang trong tình trạng quá tải, và số lượng những chiếc Porsche gặp lỗi trên vẫn tiếp tục gia tăng từng giờ.

Sự việc này càng trở nên nhạy cảm hơn trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Porsche đã chính thức ngừng giao xe mới sang Nga kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022. Tuy nhiên, đây vẫn là thương hiệu được ưa chuộng hàng đầu trong giới thượng lưu tại quốc gia này. Hiện tại, các trung tâm dịch vụ vẫn đang trong tình trạng quá tải, và số lượng những chiếc Porsche gặp lỗi trên vẫn tiếp tục gia tăng từng giờ.

