Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa phương thuộc thành phố Vinh cũ

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các thành viên Đoàn kiểm tra số 01 theo Quyết định số 4298/QĐ-BCĐ389 ngày 29/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 các phường

Địa bàn các phường (gồm: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phũ, Vinh Lộc, Cửa Lò) thuộc khu vực thành phố Vinh cũ là khu vực trung tâm trong hoạt động thương mại, giao thương, phân phối hàng hóa trong tỉnh. Thời gian qua theo đánh giá tình hình thị trường ổn định, các hoạt động lưu thông, trao đổi hàng hóa được đảm bảo diễn ra thông suốt, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân. Giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp luôn được giữ bình ổn, không có biến động đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý xảy ra.

Tại thời điểm trước tết Bính Ngọ 2026, chính quyền các địa phương thuộc thành phố Vinh cũ đều đã và đang thực hiện tốt việc phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn cung ứng, dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu... đảm bảo nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp cuối năm. Trên địa bàn các phường chưa xuất hiện các điểm “nóng”, các diễn biến phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 các phường bước đầu đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Cụ thể: Ban Chỉ đạo 389 phường Thành Vinh đã kiểm tra 45 cơ sở; xử lý vi phạm 06 cơ sở với tổng thu phạt 25,5 triệu đồng. Ban Chỉ đạo 389 phường Trường Vinh đã kiểm tra 42 cơ sở; xử lý vi phạm 26 cơ sở với tổng thu phạt 20,25 triệu đồng. Ban Chỉ đạo 389 phường Vinh Hưng đã kiểm tra 39 cơ sở; xử lý vi phạm 30 cơ sở với tổng thu phạt 56,59 triệu đồng. Ban Chỉ đạo 389 phường Vinh Phú đã kiểm tra 14 cơ sở; xử lý vi phạm 14 cơ sở với tổng thu phạt 26 triệu đồng. Ban Chỉ đạo 389 phường Vinh Lộc đã kiểm tra, xử lý vi phạm 19 cơ sở với tổng thu phạt 7,6 triệu đồng. Ban Chỉ đạo 389 phường Cửa Lò đã kiểm tra; xử lý vi phạm 15 cơ sở với tổng thu phạt 7,2 triệu đồng.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 176/KH-BCĐ ngày 08/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1142/KH-UBND ngày 24/12/2025 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân tổ chức thực hiện. Hiện tại toàn bộ 06/06 phường thuộc cụm các phường của Thành phố Vinh cũ đều đã xây dựng và gửi Kế hoạch cao điểm về Cơ quan thường trực.

Đến nay, 05/06 phường đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bước đầu đã được quan tâm triển khai và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần là cầu nối để đưa các quy định của pháp luật liên quan trong các hoạt động thương mại đến gần hơn với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn.

Hiện các phường có một số khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đó là còn một số lúng túng về mặt nghiệp vụ trong việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trong giai đoạn đầu còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, phân định thẩm quyền xử lý giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của phường còn mỏng, công chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, khối lượng công việc nhiều, nên việc theo dõi, kiểm tra thường xuyên vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhấn mạnh, thời điểm cận tết, thị trường và lượng hàng hóa đang bước vào giai đoạn cao điểm, cung - cầu ngày càng một tăng cao kéo theo dự báo tiềm ẩn các diễn biến phức tạp có thể xảy ra. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các phường cần kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn góp phần đảm bảo bình ổn thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý.

Ban Chỉ đạo các phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Kế hoạch đấu tranh cao điểm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và nhiệm vụ công tác năm 2026; Kế hoạch đấu tranh đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Với mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi, chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các phường phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại quầy hàng quần áo ở Chợ Vinh

Đoàn công tác kiểm tra quầy hàng khô tại Chợ Vinh

Ban Chỉ đạo 389 các phường cần tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa việc nâng cao năng lực thực thi, chuyên môn, sức chiến đấu, phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 389 tại địa phương, nhất là trong công tác xử lý vi phạm hành chính các vụ việc phát sinh trên địa bàn để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đi vào chiều sâu, có thực chất ngay từ cấp cơ sở.

Trong công tác nghiệp vụ cần nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới; xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm để tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển các loại hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác kiểm tra xuất xứ gạo tại Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

Các phường chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn gắn với các số liệu, chỉ tiêu tuyên truyền cụ thể; kết hợp đồng bộ 03 giải pháp là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông để kịp thời đưa tin...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh quét mã Qr kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại Siêu thị Mega Market Vinh

Đoàn kiểm tra các sản phẩm tại Siêu thị Mega Market Vinh

Đoàn kiểm tra sản phẩm tại Phòng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tiêu biểu tỉnh Nghệ An

Sau buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 các phường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã đi kiểm tra công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tại Chợ Vinh, Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, Siêu thị Mega Market Vinh, Phòng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tiêu biểu tỉnh Nghệ An tại số 70, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh phải ghi rõ địa điểm xuất xứ, mức giá cũ. Các Ban Chỉ đạo 389 địa phương phối hợp với các Đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm,

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn