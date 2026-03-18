Vụ cháy tiệm sửa xe khiến 2 anh em ruột chết: Chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Liên quan đến vụ cháy tiệm sửa xe khiến hai anh ruột chết, ngày 18-3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện dẫn đến cháy.

Trước đó, khoảng 5h45 ngày 16-3, tại căn nhà của anh Hồ Thanh Tú (40 tuổi, ngụ xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long) chuyên kinh doanh đồ phụ tùng và sửa xe máy đã xảy ra vụ cháy thiêu rụi căn nhà mái tôn, vách tường cùng nhiều tài sản bên trong căn nhà.

Vào thời điểm trên, hai anh em ruột là Hồ Gia Ph. (15 tuổi) và Hồ Gia P. (12 tuổi) đang ở trong nhà thì phát hiện 1 xe đạp điện bốc cháy, do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy lan nhanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng Công an xã Mỏ Cày phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy.

Đến khoảng 6h50 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy đã khiến em Ph. và P. không thoát ra ngoài được dẫn đến bị ngạt khói và tử vong. Tại hiện trường nhiều tài sản khác trong tiệm sửa xe cũng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 250 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Ngay sau vụ việc, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống sau biến cố đau lòng.

Nhiều tài sản bên trong tiệm sửa xe bị thiêu rụi - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tác giả: Hoài Thương - Khắc Tâm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ