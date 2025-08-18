Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh dự Đại hội Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực

Đảng bộ xã Vạn An được thành lập theo Quyết định số 3621-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ thị trấn Nam Đàn, Đảng bộ xã Thượng Tân Lộc và Đảng bộ xã Xuân Hòa. Đảng bộ có 74 tổ chức cơ sở đảng với 2.355 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thạc Âu phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các xã cũ: Thượng Tân Lộc, Xuân Hòa và thị trấn Nam Đàn đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Xã Thượng Tân Lộc và Xuân Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; thị trấn Nam Đàn đạt đô thị văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Thanh Bình trình bày báo cáo chính trị

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 10,4%, cao hơn bình quân toàn tỉnh khoảng 2%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển. Tổng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 39,180 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 75,62 triệu đồng/năm, tăng 20,9 triệu đồng so với năm 2020. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo địa phương có nhiều khởi sắc với sự hình thành của các khu dân cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Các đảng viên Đảng bộ xã Vạn An dự đại hội

Đặc biệt, sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Vạn An đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công việc kịp thời, thông suốt; không để gián đoạn trong phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả cao trong quản lý, điều hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã Vạn An đặt mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền tinh, gọn, mạnh, gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong Đảng và toàn dân; phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư vào địa phương; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng xã Vạn An đạt chuẩn đô thị văn minh, hiện đại.

Phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn đô thị và trung tâm kinh tế của vùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) được sắp xếp lại thành xã Vạn An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Đảng bộ xã Vạn An tập trung ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bên cạnh đó, xã cần xác định rõ tiềm năng và lợi thế cạnh tranh để từ đó xây dựng mục tiêu, giải pháp phát triển phù hợp, mang tính chiến lược và lâu dài. Trên cơ sở quy hoạch chung của vùng và của tỉnh, xã Vạn An cần rà soát để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với không gian phát triển mới; tạo cơ sở để bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển. Trong đó, chú ý định hướng quy hoạch phát triển xanh, phát triển bền vững và khả năng kết nối phát triển liên xã, liên vùng. Đồng thời, quản lý chặt chẽ quy hoạch, nhất là quy hoạch liên quan đến phát triển đô thị, để định hình không gian phát triển đô thị đồng bộ.

Với nền tảng là trung tâm huyện Nam Đàn trước đây, xã Vạn An sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thương mại và dịch vụ. Do đó, cần khai thác tối đa lợi thế để phát triển kinh tế bền vững, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ chất lượng cao và thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và sạch. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW; đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ phát triển; khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ trong sản xuất - kinh doanh.

Cùng với đó, xã cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Đặc biệt, cần chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ; khơi dậy truyền thống hiếu học, học giỏi của vùng đất khoa bảng - nơi từng sản sinh nhiều bậc tiền nhân thanh cao, trí tuệ, cùng các nhà khoa học danh tiếng của đất nước. Trước hết, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có năng lực thực tiễn, thạo việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết tận dụng lợi thế và nắm bắt thời cơ để thúc đẩy phát triển địa phương. Đồng thời, cần quan tâm đào tạo nghề, nâng cao trình độ, năng lực tiếp thu và ứng dụng khoa học - công nghệ cho người lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh mới.

Đảng bộ xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa - xã hội. Phát huy bề dày truyền thống cách mạng và lịch sử văn hoá lâu đời khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tính năng động, sáng tạo để xây dựng quê hương Vạn An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ và toàn diện. Đây là xu thế tất yếu và là một trong những định hướng lớn của Trung ương đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đảng bộ xã Vạn An cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số. Cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Là xã có dân số đông và khối lượng giao dịch hành chính lớn trong vùng, Vạn An cần phấn đấu trở thành hình mẫu về cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tiếp tục tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng địa phương, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Phát huy cao nhất vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân; thực hiện thật tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; coi mỗi người dân là “tai mắt”, là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên cho khu dân cư.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Thực hiện hiệu quả công tác nắm bắt, tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao năng lực vận động quần chúng, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã Vạn An cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan toả để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chương trình hành động phải cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được, rõ thẩm quyền và rõ cả trong kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn An nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thạc Âu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Vương Hồng Thái được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030

100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn